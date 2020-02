Diputado Guanipa: En Caracas y en la provincia venezolana el clamor por falta de agua es permanente

La situación del suministro de agua es una verdadera tragedia, en Caracas y en el interior de la República, por lo que este lunes se realizó una protesta ante las puertas de Hidroven, encabezada por el primer vicepresidente de la Asamble Nacional legítima, diputado Juan Pablo Guanipa, bajo el lema “Ni podemos vivir sin agua”.

Señaló que la gente siente cada día la dificultad para poder acceder al preciado líquido, recordando que en el caso de Caracas, cuando comenzó la democracia en Venezuela en 1958 había un solo sistema, el Tuy I, la democracia construyó el Tuy II que se inauguró en 1967, el Tuy III que se inauguró en 1980.

“Cuando llega la dictadura, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, comienzan a decir que van a optimizar el servicio, que inaugurarían el Tuy IV en el 2010 y todavía eso esta esperando.eso sigue esperando y por eso es que el servicio no llega, los sistemas de bombeo y de distribución no están funcionando adecuadamente, el Tuy I y II están al 50% de su capacidad y todo eso hace que la gente no le llegue, el agua, ya

que de las 168 horas que tiene la semana, el agua está llegando unas 50 horas, lo que quiere decir que llega el 30% de la demanda, y eso h ace que millones de ciudadanos en Caracas no puedan contar con el servicio y vivan en medio de una calamidad”, señala Guanipa.

Advierte que esta situación se vive en todas las regiones del país, en toda la provincia venezolana, donde a gente clama por tener agua, ya que este es un derecho fundamental y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua debe llegar permanentemente para que se pueda contar con ese derecho, advirtiendo que en Hidroven hay personas que no han respondido, porque dependen de una dictadura y porque a esta dictadura no le importa para nada la solución de los problemas de la gente, sino

que lo “único que les interesa es mantenerse en el poder, no le interesa para nada resolver los problemas de la gente, aun cuando saben que le están causando un profundo daño al pueblo venezolano; por eso hoy acompañamos a la gente de Caracas y de toda la provincia venezolana, frenta a la calamidad que significa, no contar con el servicio de agua”, señaló el parlamentario.

Recordó que las fallas recurrentes de electricidad, también han contribuido de manera determinante, en que no esté llegando el agua a los hogares de los caraqueños, ratificando que esta es un problemática que se repite en el Zulia, Monagas, Bolivar, Lara y en toda Veneszuela, donde la gente no está contando con la mayoría de los servicios públicos, y uno de los más importantes es el agua, la gente clama por recibir el agua potable en sus

hogares, aseguró Guanipa.