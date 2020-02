VIDEO Narcoavioneta incautada en Lara transportaba 482 kilos de cocaína #11Feb

View this post on Instagram

Narcoavioneta incautada en Lara transportaba 482 kilos de cocaína• . La noche de este martes 10 de febrero se incautó en el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, de Barquisimeto, una narcoavioneta tipo Embraer Seneca II sin siglas que transportaba 430 panelas de Cocaína, equivalentes a 482,520 kilogramos, y 480 litros de combustible. . Durante el procedimiento se capturó a los tripulantes, a quienes identificaron como Jhackes Villeneuve Da Silva Costa (22) y Matheus Chaves Fernández (26). . El equipo de Elimpulso.com se encuentra en el Destacamento de Apoyo Aéreo de la Guardia Nacional para conocer más detalles. . Noticia en desarrollo. . Texto: Katherine Nieto, con información de Richard Lameda Video: Luis Miguel Rodríguez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Narcoavioneta #Aeropuerto #Cocaína #Droga #MinisterioPúblico #TráficoIlícito #BNB #Elimpulso #Noticias #Información #News #Lara #Barquisimeto #Venezuela #11Feb