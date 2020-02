PulsoEmpresarial ColorMEC: Diseño para el futuro sin olvidar el pasado

Al alcanzar el hito de las dos décadas y con la mira puesta en un par más, la diseñadora María Elisa Carmona decidió mirar hacia atrás con el propósito de redefinirse. El resultado de este ejercicio de introspección la llevó a implementar un nuevo orden para comunicar el concepto que ha venido trabajando desde 1998 y que cobró forma, finalmente, en el año 2000. Es así como el nombre MEC, proveniente de sus iniciales, pasa a ser ColorMEC; mientras que el slogan Siempre verano, referente a la luz y la calidez propia de Venezuela, da paso al mucho más incluyente Modernismo tropical, alineado con los planes de expansión e internacionalización.

El primer paso para este gran proyecto es precisamente la novedosa plataforma en línea en la cual se invita a los usuarios a navegar: por color, donde se filtran 16 colores para escoger el que se quiera; por diseño, a través de varias síntesis gráficas que permiten explorar el uso del color y sus proporciones; y por escalas, pasando desde lo micro y lo macro hasta lo ultra en relación al tamaño de las piezas. Esto debido a que ColorMEC ahora se entiende como un sistema de color cuya aproximación es mucho más artística que comercial, gracias al lenguaje visual que ha desarrollado MEC para explicar su filosofía del diseño.

Aunque parezcan muchos cambios lo esencial permanece. Fiel a sus principios, esta firma no obedece a los dictámenes de la moda, sino que responde a la funcionalidad del objeto. Tampoco se rige por la estacionalidad, sus diseños son tanto flexibles como atemporales. Tanto MEC como ColorMEC tienen su propio ritmo y no ceden a las presiones ni a la competencia del mercado, pero sí responden a la necesidad de ofrecer un producto hecho a mano de calidad. El suyo no es el propósito de vender sino el de prestar un servicio, esto se respalda no solo con el cuido que le pone a su trabajo, sino además con la garantía de mantenimiento y reparación con la que cuentan cada una de sus creaciones.

El éxito obtenido hasta ahora se debe, en gran parte, a los valores de la marca, siendo prioridad que el consumidor obtenga aquello por lo que paga. Por esta razón cada vista está trabajada en escala 1:1 para mostrar la relación entre el tamaño de todos los diseños, otra de las novedades de la página y que resulta imprescindible al momento de hacer una compra online. Como parte de la celebración de su vigésimo aniversario, durante todo este mes, ColorMEC contará con envío gratuito dentro y fuera de Venezuela (en Estados Unidos, México y Panamá) así como también con lanzamientos constantes. Algo que puede permitirse gracias a la fecundidad y productividad que la caracteriza y que demuestra a través de los 230 collares, pulseras, zarcillos, amuletos—y hasta juegos—que tiene a la venta.

En cuanto a lo que viene, ColorMEC se visualiza como diseño para el futuro, esto se traduce en ser consciente de su entorno, reevaluar al consumo y seguir atendiendo al llamado del diseño y no de las tendencias. Se plantea, además, incorporar objetos más utilitarios sin dejar de ofrecer sus icónicos accesorios a los coleccionistas y seguidores con los que cuenta desde hace veinte años. Está en la meta abarcar nuevos mercados, usando a México como headquarters para llegar al resto de Latinoamérica y es aquí donde la nueva tienda en línea juega un papel fundamental, ya que hará las veces de galería para ofrecer una curaduría con las mejores piezas + nuevos diseños + nuevas escalas + nueva estructura + un nuevo orden para todos.