COLUMNA El rincón de los miércoles #12Feb

Todas las encuestas elaboradas en las últimas semanas en los Estados Unidos le dan al Presidente Donald Trump el favoritismo en la próxima consulta electoral, especialmente desde su intervención ante el Congreso sobre el Estado de la Nación donde destacó los avances del país en casi todas las materias que tienen que ver con su actual gestión. Que se olviden los Demócratas de cualquier oportunidad de poner en evidencia al Presidente para sacarlo de la Casa Blanca o poner en duda su actual poder electoral. Tendrán que esperar por otro periodo para ver si pueden conseguir a un candidato que pueda calzar los zapatos de un Trump que luce invencible.

No podía creerlo. A la una treinta de la madrugada del viernes pasado, el sonido de dos guitarras y unas voces rompieron la quietud y el silencio. Una serenata en tiempos de crisis, me dije y enseguida me asomé para identificarlos y mirar con cierta curiosidad la depositaria de aquel pequeño concierto. Serenata- repetí. Una vieja y hermosa costumbre muy practicada por los venezolanos y con mayor frecuencia por los barquisimetanos de otros tiempos cuando tenían querían halagar o enamorar a las muchachas. Los boleros y los valses formaban parte importante de los repertorios, bien interpretados con mensajes directos y adecuados a los intereses de quienes suscribían aquel homenaje. Los últimos Serenateros del siglo pasado, Luis Enrique y Carlos Bereciartu, cuyas estupendas voces acompañaron el sueño de las serenateadas, fueron los más solicitados de los últimos años, y mucho antes, el siempre recordado profesor Napoleón Arráez, junto a Chichito Rosales, Víctor Rodríguez, entre otros unían sus voces en las madrugadas larenses para interrumpir dulcemente el sueño de las barquisimetanas. La llegada del nuevo siglo y una delincuencia incontrolada se apoderó de las madrugadas y borró del mapa a las serenatas, sin entender el significado y la importancia de aquel lenguaje de inigualable belleza.

II

Un estudio publicado recientemente revela que un adolescente necesita dormir entre 8 y 10 horas para su bienestar, pero el 93 por ciento de los jóvenes apenas llega a las seis o siete horas. El cronotipo – horario interno ubicado en el cerebro- se vuelve cada vez más nocturno durante la adolescencia y llega a su pico más alto al final de ese periodo y afecta el rendimiento cognitivo, riesgo de obesidad y depresión…

NOTABLE.- Una mujer es la nueva directora del CNI, el servicio secreto de España. Se llama Paz Esteban, de 61 años, y estará en el cargo por los próximos cinco años. Es la primera vez que una mujer ocupa un cargo de esta naturaleza. Es licenciada en Filosofía y Letras y había ingresado al servicio de inteligencia en 1983. El CNI tiene más de 3.00 agentes que trabajan en 50 países. Que se sepa, una británica llamada Estela Remington dirigió entre 1992 y 1996 el servicio de inteligencia del Reino Unido, el M15. Por cierto, el CNI investiga a un venezolano que en los últimos cuatro años se hace pasar por Cónsul de su país. Se llama Luis Alberto Ramírez y se le acusa de extorsión a medio Madrid presumiendo de tener hombre dice vivir entre Londres y Madrid y tiene denuncias por múltiples estafas y aún no ha sido detenido, según informa la prensa española…

CUBA.- Está pasando por una serie crisis de liquidez financiera, tal como sucede ahora mismo en Venezuela, su principal surtidor de bienes, donde la divisa estadounidense ya tiene un mercado paralelo importante, me cuentan sobre la venta de dólares, también por dólares, con una buena ganancia para quien los expende.

III

MIAMI.- Cuentan que decenas de envíos de venezolanos a su país fueron devueltos a Estados Unidos sin que se sepa la razón. La mayoría eran cajas contentivas de alimentos y artículos de uso diario que no se consiguen aquí. Los más afectados no encuentran a quien acudir para resolver. Como me lo cuentan… lo cuento…

BEISBOL.- Nada que censurarle a los jugadores del Cardenales de Lara en su paso por la Serie del Caribe. El Puerto Rico con un grupo diferente al que había conquistado el por su entrega y responsabilidad profesional. Dígalo usted, narrador…

Y este 14 de febrero, el Rincón de todos ustedes cumple un nuevo aniversario, esta vez desde la nueva etapa de nuestro diario. Apreciamos mucho a los lectores de siempre y recibimos con beneplácito a los nuevos.

Ah, recuerden que el amor es la fuerza que mueve al mundo. Disfrútenlo con pasión y alegría.

Luis Rodríguez Moreno