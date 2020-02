Nurelyin Contreras: El presidente de la ANC viene de una mujer, merecemos respeto, debe ser hombre

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente viene de una mujer, no importa el modo como haya nacido, pero las mujeres merecemos respeto, él además tiene hijas, tiene esposa, debe ser más humano, “sea hombre”, afirmó la periodista Nurelyin Contreras quien forma parte del Staff de Punto de Corte.

Contreras es otra de las periodistas agredidas durante los hechos

de violencia en Maiquetía, durante la llegada de Juan Guaidó el

martes pasado, siendo la persona a la que le cortaron el cabello,

señalando que más allá de que fuera una extensión, el problema es

la agresión.

Diosdado Cabello dijo en su programa de televisión, que los

periodistas estaban en Maiquetía con la intención de generar

violencia, por lo tanto estaba plenamente justificada la reacción

del pueblo, justificando de esta manera la violencia contra los

medios.

Recordó que un hombre me le dio un golpe en la mejilla dijo que

perdio el equilibro y en lo que se paro, lo único que vio fue a un

policía, sentado en su moto riéndose, en lugar de ocuparse de

mantener el orden público, pero no lo hicieron porque no les dio

la gana, porque ese es su trabajo.

Mientras que Maiker Yriarte, quien tambien acudió este jueves a la Fiscalía, ratificó que fue gol´peado fuertemente en la cabeza y

la cara, tiene una herida en la mano y contusiones en todo el

cuerpo, le robaron los lentes, el microfono con la identificación

del canal y los zapatos, medicamente le recomendaron usar un

“collarin” al igual que a Nuryerlin Contreras.

Recordó que el acoso policial y las agresiones comenzaron desde

temprano, cuando impidieron a los diputados llegar en los

autobuses al aeropuerto, luego les colocaron diversas trabas para

realizar su trabajo como periodista del canal TV Venezuela.

“Lo más lamentable, es que estas agresiones se produjeron en

presencia de los organismos de seguridad del Estado, y ninguno

levantó un dedo para mantener el orden público, por el contrario

todos se hicieron de la vista gorda mientras los colectivos

agredían a los periodistas, es decir que actuaron en las completa

impunidad”.

Ambos confían en que el Ministerio Público y la Defensoría del

Pueblo cumplan con sus funciones, realicen las investigaciones

con los soportes que les fueron entregados, y estnablezcan las

responsabilidades, los grupos violentos no pueden continuar

actuando libremente como lo han venido haciendo hasta ahora.