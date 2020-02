Biagio Pilieri: Tenemos 14 expedientes de periodistas agredidos en Maiquetía #14Feb

El presidente de la subcomisión de medios de comunicación de la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri dijo este viernes que hasta ahora se han levantado 14 expedientes correspondientes a la cantidad de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que fueron agredidos el pasado martes en los alrededores del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, durante la llegada del presidente encargado, Juan Guaidó, al país.

“Llegó el momento de denunciar y acusar ante todas las instancias internacionales de defensa de derechos humanos, pero también de defensa del derecho a la libertad de información, libertad de expresión y comunicación”, expresó el parlamentario.

Pilieri también indicó que se le informó a la presidenta de la comisión del Poder Popular de Medios y Comunicación sobre la necesidad de elaborar un amplio y denso expediente de cada caso de cada caso que se presente de vulneración, amedrentamiento, acoso, abuso y actos criminales contra periodistas y cualquier trabajador de los medios de comunicación.

Afirmó que esos hechos criminales y bochornosos se expondrán ante todas las instancias internacionales relacionadas con la defensa de los derechos humanos, incluyendo la OEA, para que los responsables intelectuales y materiales paguen las consecuencias, una vez que se cumpla en Venezuela el cese de la usurpación, pues se trata de delitos que no prescriben.

“Cuando esas personas que cometieron esos delitos dejen de tener la protección que genera la impunidad por parte del régimen usurpador, tendrán que pagar. El régimen cree que porque traten de impedir la noticia, las cosas no pasan. Parece que el régimen quiere que se imponga que si no sale la noticia, no pasó”, sentenció el parlamentario, al agregar que debido a que en Venezuela no hay Estado de Derecho, los delitos quedarán impunes, hasta que se cumpla el cese de la usurpación.