Karin Salanova: La infancia sufre lo peor de la emergencia humanitaria en Venezuela

La infancia sufre lo peor de la emergencia humanitaria en Venezuela, aseguró la diputada de la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, Karin Salanova, en el marco del debate sobre la crisis y aumento de los índices de mortalidad de los pacientes oncológicos en el país, realizado este martes en la plenaria de la Asamblea Nacional en el teatro Vidal González.

“¿Por qué en Venezuela tantos niños mueren en los hospitales?, ¿Es que acaso aquí existe un tipo de cáncer especial o tenemos enfermedades distintas a las del resto del mundo?, no. La única diferencia es que en nuestro país los niños no tienen medicamentos, ni cuentan con las condiciones hospitalarias necesarias para ser atendidos. La infancia de Venezuela sufre lo peor de la emergencia humanitaria porque los niños no son la prioridad de este régimen usurpador”, afirmó

La parlamentaria recordó el emblemático caso del niño Oliver

Sánchez, quien en el año 2016 falleció de cáncer en el Hospital de

Niños JM de los Ríos, a los 8 años de edad, por falta de

tratamiento. Su historia le dio la vuelta al país, cuando acudió a

las protestas con un cartelito que decía “Quiero curarme. Paz y

Salud”, exigiendo con ello acceso a su quimioterapia.

Salanova recordó que hoy se cumplen 6 años del emblemático

discurso, del líder venezolano Leopoldo López, quien dijo que si

su encarcelamiento serviría para que el pueblo despertara

entonces valía la pena, afirmando que gracias a la lucha de

Leopoldo ya los venezolanos y el resto del mundo reconoce al

usurpador Nicolás Maduro como dictador y violador de derechos

humanos, al dejar que mueran tantos niños en los centros de salud

a nivel nacional.