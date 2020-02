Productores del valle de Quíbor plantean necesidad de una ley

Para el 28 de este mes, en Quíbor, está fijada la tercera reunión de productores del valle de esa región, con el fin de concretar la unificación de las agrupaciones que existen y la posibilidad de que los diputados de la Asamblea Nacional aprueben una ley, que beneficie tanto a los agricultores como a los distribuidores y consumidores.

Argenis Manzi, economista y dirigente agrario del valle de Quíbor al suministrar la información a Elimpulso. com, indicó que ya se han venido concretando puntos de acuerdo entre los productores y distribuidores, porque el problema mayor que impide el desarrollo de las actividades es que los grandes supermercados, que adquieren la mayor cantidad de producción, tardan más de un mes en pagar los suministros, mientras que los insumos aumentan de precio todos los días.

Nosotros consignamos los diferentes rubros ensacados; pero, quienes se llevan los productos no cancelan en forma oportuna, alegando que ellos no reciben la mercancía entregada a los mayoristas. Es así como estamos financiando a los grandes supermercados y grandes detallistas.

Ya acordamos que el pago de los rubros (cebolla, pimentón, papas, aji dulce, etc) que entregamos debe efectuarse en cinco días, ya que pasado este lapso será indexado en dólares el precio a lo que indique el Banco Central de Venezuela.



Se han arruinado muchos productores porque no es posible trabajar de esa forma, por cuanto los fertilizantes, insecticidas, abonos y semillas tenemos que adquirirlos a precios dolarizados a particulares, porque ya no existe una empresa que se ocupe de esos insumos y Agropatria no puede atender nuestras demandas, porque casi nunca tiene los productores que requerimos.