Apagones en el Táchira continúan sin una solución por parte de los responsables #21Feb

Los apagones prolongados en el estado Táchira continúan sin que haya una solución a la vista, para el peor de los males que viven los habitantes de la entidad fronteriza. La noche del jueves sufrieron un nuevo apagón desde las 9pm a las 3 de la mañana. A las 6 de la mañana de este viernes volvieron a cortar el suministro eléctrico.

La información fue suministrada por Daniela Glez, periodista del Diario La Nación del Táchira. Glez en su trino hizo mención al ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Freddy Brito, informando la situación y participandole que la situación “ya no se aguanta”.

Los estados Táchira, Trujillo, Mérida y Apure estuvieron afectados por un intenso apagón de al menos 38 horas continuas.

Desde las 09:00 de la noche hasta las 03:00 am no tuve energía electrica, luego la colocaron a las 03:00 y la quitaron a las 06:00 am. @FBritoMaestre los cortes son peores. Ya esto no se aguanta

— Daniela GLez (@Daniperiodismo) February 21, 2020