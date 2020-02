Cuatro países de la UE bloquean avances en presupuesto comunitario

Los principales contribuidores al presupuesto de la Unión Europea bloquearon los avances en una cumbre de emergencia este viernes, insistiendo en que no proporcionarán más fondos al próximo paquete de gasto a largo plazo del bloque, valorado en alrededor de un billón de euros (1,1 billones de dólares).

El grupo conocido como “Cuatro frugales” _ Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia _ creen que el presupuesto comunitario para 2021-2027, que debe financiar ambiciosas políticas contra el cambio climático y de economía digital, debería equivaler al 1% de la renta nacional bruta (RNB) de los 27 miembros del bloque.

El presidente de Consejo Europeo, Charles Michel, que se reunió con los líderes comunitarios durante toda la noche para intentar cerrar un acuerdo, presentó un borrador de presupuesto con el 1,074% de la RNB. El Parlamento Europeo quiere un optimista 1,3%, mientras que el poderoso órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, prefiere el 1,11%.

“Puedo entenderlo cuando eres primer ministro de un país que tiene regiones e infraestructuras pobres, puedo entenderlo… pero cuando se trata del porcentaje, me mantengo firme”, dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a reporteros el viernes en Bruselas.

Preguntada por si podrán resolverse las discrepancias, Frederiksen apuntó “no, no lo creo. Estoy dispuesta a quedarme, y estoy preparada para quedarme todo el fin de semana. Pero no, no creo que vayamos a llegar a un acuerdo”.

Según Frederiksen, el bloque podría tener que celebrar otra cumbre, probablemente a principios de marzo.

En términos generales, los “Cuatro frugales”, con el respaldo de Alemania, están enfrentados a los “Amigos de la cohesión”, un grupo formado fundamentalmente por naciones del centro y el este que quieren la continuidad de los fondos de cohesión, unas partidas destinadas a ayudar al desarrollo de las regiones más pobres.