Juan Guaidó convocó movilización de calle el próximo 10 de marzo

Este viernes el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó convocó a una protesta el próximo 10 de marzo a propósito del Pliego Nacional de Conflictos que cada gremio hará en unión para llevarlo a las instalaciones de la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo.

“No nos rendimos, no nos arrodillamos ante la dictadura. El mensaje hoy es muy claro no solo a la dictadura, sino al mundo que nos acompaña. Estamos aquí firme”, dijo Guaidó en el Colegio de Médicos ante gremios, sindicatos y estudiantes.

De igual forma presentó el Pliego Nacional de Conflicto en donde todos los gremios, sectores profesionales y estudiantiles para presentarlos ante la Asamblea Nacional el próximo 10 de marzo. “Cada reivindicación se tiene que convertir en una. Hoy le vamos a presentar al país lo que hemos denominado El Pliego Nacional de Conflicto. Hoy Venezuela vive un conflicto generado por una dictadura criminal. Esto va a terminar cuando reivindiquemos a Venezuela, cuando reivindiquemos a cada venezolano”

Guaidó volvió a ofrecerle su número de teléfono a Nicolás Maduro. “Ayer preguntaba por mi número de teléfono porque sabe que tenemos interlocución con el mundo y sabe que podemos mandarlo al país que él quiera”.

Criticó el uso de la fuerza empleado por el régimen en contra de dirigentes políticos. “No tienen palabra. Están en una posición primitiva. Se meten con familiares de dirigentes y no hablo de mi tío. Se metieron con la familia de Julio César Reyes”.

“Hoy vamos a reforzar un Pliego Nacional de Conflicto a través de cada sector. Hoy vamos a acompañar la movilización estudiantil el 27 de Febrero. Pero también debemos acompañar a las enfermeras que están preparando su pliego de conflictos”, sentenció Guaidó.