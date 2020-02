RETACITOS #23Feb

Tras admitir la dramática situación económica y financiera que está viviendo la industria petrolera nacional, incluida Petróleos de Venezuela, el inquilino temporal de Miraflores, no le ha quedado más remedio que declarar la emergencia energética en el país, acordando la designación de una Comisión Presidencial para acometer la reestructuración de este sector vital para la economía, el cual se ha venido a menos por los errores cometidos por los responsables de su administración. La reacción, tras conocerse los nombres de los integrantes de la Comisión, no se han hecho esperar, todos críticos y negativos, dando lugar a una frase demoledora del economista José Toro Hardy, que señaló en su cuenta en Twitter: “Si cada uno aporta sus conocimientos sobre el tema, PDVSA pasará a la historia, y juntos podrán cantarle un réquiem”; mientras que el diputado José Guerra, al referirse al tema dijo que “ninguno de los nueve sabe de la materia, cuidado si en su vida han visto un barril de petróleo y menos extraer un barril de petróleo”. Asimismo, los analistas económicos han expresado que esta resetructuración tiene un costo muy elevado, al menos US $ 10.000 millones al año, que no los tiene PDVSA, tampoco quien encabeza el régimen, con la agravante que no pueden acudir a los mercados financieros internacionales, por maulas y por estar sancionados. A nivel político se ha dicho que esto demuestra que el usurpador no tiene quien lo acompañe en sus aventuras, y por eso siempre se rodea de quienes hasta ahora le han demostrado lealtad, ¿Cuánto durará?, ni el mismo lo sabe, por eso duerme con un ojo abierto y otro cerrado, por supuesto, si es que duerme.

*****

Sigue tomando fuerza el rechazo en contra del nuevo contralor designado “en forma por demás precipitada” por la Asamblea Nacional. Como lo señalamos la semana pasada, el ventilador se ha prendido, pero apenas lo han puesto en la velocidad más baja. Se asegura que desde dos meses antes se venía manejando el nombre del personaje, supuestamente con el apoyo de dirigentes zulianos de los nuevos tiempos, en contubernio con políticos que hoy están exiliados en Florida los cuales vuelan con todo y jaula, ya que al parecer estaban informados de la creación del Fondo para la Liberación de Venezuela y para atender cuestiones de emergencia, control que estaría en manos de este personaje y quienes van a integrar el “Consejo de Contraloría” del cual aun faltan cuatro por designar. No hay que olvidar que en principio de habla de un monto inicial de US $ 20 millones, pero que pudiera llegar hasta los US $ 80 millones, lo que es mucha plata aquí, en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, de allí que haya mucha gente tratando de participar en este festín de Baltazar, a menos que se imponga la sindéresis, ya que de lo contrario habría mucho zamuro cuidando carne, comenzando por este “caballo de troya” que han querido imponer sin mirar mucho su trayectoria en el pasado.

*****

A propósito, un grupo de trabajadores de la Contraloría de Lara, para aquél momento, encabezados por CED, fundador del Sindicato de la CEL han emitido un comunicado por escrito dirigido a Juan Guaidó, pero a la vez lo han grabado en un audio que anda circulando profusamente, donde narran algunos de los acontecimientos, las persecuciones y acosos a los que el entonces jefecito, les aplicaba por cuestiones políticas, ya que muchos pertenecían o eran seguidores de Acción Democrática, denuncias que serían más que suficientes para dejar sin efecto el nombramiento. Se informa que este grupo de trabajadores ha iniciado diligencias para establecer contactos con los trabajadores de la Contraloría del estado Zulia, por donde también hizo su pasantía el susodicho y desde donde salió, presuntamente por algunas actividades poco ortodoxas, siendo premiado en aquél momento, por su su protector el Contralor General Clodosvaldo Rusián, designándolo en el estado Carabobo, donde también van a buscar contactar a los trabajadores para emitir un pronunciamiento conjunto y elevarlo a la consideración de la Asamblea Nacional, ya que rechazan que a través de negociados y manipulaciones de los cogollos de los partidos políticos, pretendan meterle gato por liebre al pueblo venezolano. A propósito, el personaje ha dicho que está dispuesto a desempeñar el cargo desde el exterior, para no exponerse a que lo metan preso, lo cual para muchos es de “lo más sacrificado”.

*****

Comentan en medios políticos que cuando algunos medios le hicieron conocer al entonces gobernador de la época, los audios de los dirigentes sindicales, denunciando las irregularidades en el trato del jefecito de la Contraloría de Lara en aquél momento, que al parecer conoció bastante bien el asunto, no ha querido emitir juicios, tal vez por temor a que le recuerden su salto de talanquera hacia el chavismo, lo que han estado recordando por las redes a través de una fotografía en la que aparece muy risueño, al lado del comandante galáctico, algo que aún está fresco en la memoria de mucha gente, señalando que no va a emitir opinión ni juicios sobre esta materia, debido a que así se lo han recomendado sus “asesores”. ¿Qué talco? Cuando lo que corresponde en dar la cara y asumir que no solo conoció al susodicho, sino que ha comentado en su entorno cercano, que “fue muy buen contralor”, por supuesto adoptando la política del avestruz de enterrar la cabeza bajo tierra, en torno a todos los señalamientos que se le han venido haciendo y los aún faltan por salir, cuanto le pongan toda la velocidad al ventilador.

*****

No tiene desperdicio el “análisis forense” que circula por las redes sociales, realizado por un abogado maracucho, en él hace hace referencia a un tweet publicado por Manuelita, en el que formula críticas a la gira internacional que durante dos meses hizo por varios países del mundo, la Primera Dama, Fabiana Rosales, en el audio se hace una disección detallada y se recuerda a cada momento la posición que tenía de humilde locutora en el estado Lara, la escabrosa situación en la que conoció al finado, lo que le permitió convertirse en su cónyuge y ocupar una posición de privilegio en el Palacio de Misia Jacinta y por supuesto el producto de esta unión. Asimismo, se le plantea la situación económica y social que tenía Venezuela para aquel momento, los niveles de producción petrolera, agrícola y pecuaria, de empleo que existían, la educación, cuando los venezolanos iban a hacer postgrados financiados por la fundación Gran Mariscal de Ayacucho, no dejándole durante el tiempo que dura el audio, ningún hueso sano, pero a todas estas, sin ningún insulto, sin faltarle el respeto, simplemente exponiéndole las realidades del momento, y lo que queda de país, luego de 20 años. De paso le pregunta ¿cómo puede vivir sin trabajar en París y cómo hace para pagar los estudios de su hija en las mejores universidades parisinas?, tomando en cuenta lo costosos que son los estudios en la ciudad gala. A eso se expone uno cuando saca la lengua a pasear teniendo rabo de paja. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo busquen, no se lo pierdan.

*****

Nos remiten copia de una notificación, supuestamente enviada por un alto funcionario de la Contraloría de la Gobernación, cuya redacción debe haber sido escrita por alguien que estudio y se graduó en la Misión Robinson, en la que exponen que la gobernación decidió recuperar la casa donde funciona el Centro de Historia Larense; donde además se les participa que ha sido designados los nuevos “Individuos de Número” para dicha corporación por parte del Consejo Legislativo del Estado Lara (¿?), se habla de un concurso, pero nadie supo cuando se hizo, quienes conformaron el jurado calificador y en base a cuales criterios y a razón de qué, estos personajes fueron seleccionados, pero además les dan 24 horas para desocupar, en un craso desconocimiento de las leyes vigentes. Si se desprende de la misiva que la casa es de la gobernación, para cualquier estudiante de derecho de primer año, la desocupación debe ser a través de un decreto emitido y firmado por la mandataria regional; por lo tanto, el firmante de la notificación no tiene facultad legal para abrogarse esas funciones, porque estaría cometiendo un delito. Creo que los propios “Individuos” deberían en primer término darse a conocer, para que los larenses sepan quiénes son y que no fueron seleccionados entre puros rojos rojitos y en segundo lugar, deben hacer las cosas bien hechas, para que no se expongan a hacer el ridículo.

Pero no conformes con las torpezas cometidas, aseguran que al parecer, personas ligadas al gobierno regional y/o municipal, es decir a Carmelina o al burgomaestre achocolatado, están exigiendo que la Fototeca de Barquisimeto, con todo el valor que tienen los materiales que allí han estado reposando durante tantos años, lo que pone en evidencia que quienes están por detrás de estas mezquinas maniobras, no tienen la menor idea de lo que allí existe, pretenden también que la desalojen de la casa que ocupa el Centro de Historia Larense. Los volúmenes que tienen estos personajes, son de tales dimensiones, que incluso bajen la recién inaugurada exposición sobre la visita 164 de la Divina Pastora. Queremos refrescarles la memoria, existen muchas historias y anécdotas de casos y cosas que le han ocurrido, a todos aquellos que osan irrespetar la enorme devoción que los larenses tienen a esta sagrada imagen. En la Torre de David aún se recuerda el caso de un Gerente Regional del ente recaudador, quien mandó a sacar la imagen de la virgen que allí existía, porque era evangélico, y la mando a colocar en el estacionamiento, lo que provocó la ira de todos los trabajadores, pues no habían pasado más de tres meses, cuando el personaje fue defenestrado y más nunca se supo de él.

*****

La desidia y la ineficiencia de algunos organismos en la capital musical de Venezuela, no tienen comparación, acabamos de ver la denuncia de los vecinos Cabudare en torno a varios botes de aguas negras en una de las avenidas más transitadas de Cabudare, que ya cumplen 9 meses y van rumbo a su primer cumpleaños. Los vecinos han elevado las quejas a la empresa Aguas de Lara, antes Hidrobarro, pero la única respuesta que han tenido es que no tienen cuadrillas, tampoco materiales, tubos, vehículos ni nada que se le parezca, por lo que se ven imposibilitados de atender este tipo de obras; también las denuncias han sido elevadas a la jefecita de la Alcaldía, que de acuerdo con el criterio de los vecinos, parece que el cargo le quedó grande, pero a pesar de eso dizque aspira a que la nombre rectora de la UCLA. La situación con los botes de agua servida es tan dramática, que los vecinos están responsabilizando al gobierno de Carmelina por el aumento del número de enfermedades de la piel, y daños respiratorios de personas de la tercera edad, que han incrementado las visitas a las consultas médicas. De paso, los denunciantes están acusando al consejo comunal de la zona, a quien acusan de estar bozaleados, ya que no atienden a los reclamos de la comunidad para que les resuelvan sus problemas.

*****

Ya es un hecho la acción legal que adelantará Rubenciño, aquel importador de productos médico quirúrgicos para el HCUAMP, y que pagaba la gobernación de Lara, en contra del diputado y jefe de PJ en Lara, Alfonso Marquina, por difamación, ya que al parecer el parlamentario habría dicho ante los medios de comunicación, que el personaje andaba con un maletín lleno de narcoalacranes, tratando de sobornar a los dirigentes regionales de su partido, señalamientos en los que dizque también estarían participando Triple A y el personaje que no tiene un pelo de tonto. Suponemos que esta acción podría convertirse en un juicio político contra el dirigente de PJ, tomando en consideración que en estos momentos, los acusadores tienen vara alta en el TSJ; sin embargo, en medios políticos estiman que no ha sido solamente Marquina el que ha hablado de “compra de conciencias” con recursos cuyo origen hasta ahora se desconoce, aun cuando todos saben que no procede de las remesas, también a través de los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, se ha señalado el supuesto origen ilícito de tales recursos, porque quienes estaban encargados de la “Operación Alacrán” dizque hacían las ofertas no en cheques ni en transferencias, sino en Cash, de tal manera que estos señalamientos siempre generaron muchas suspicacias. En todo caso, aseguran que el legislador de PJ tiene algunos “ases bajo la manga” que podrían salir a relucir en cualquier momento. No olviden que tiene mucha experticia en el mundo de la política.

*****

Aseguran que los comentarios en torno a la realización de supuestas cirugías estéticas en el hospital de El Tocuyo, le movieron el piso a varias personas en ese centro asistencial, incluso hubo traslados a la capital larense para tratar de indagar como se filtró la información, ya que hasta los momentos, todo se venía realizando sin dificultades de ningún tipo, por lo que estaban haciendo el negocio redondo. Pues bien, la propia gente de la Ciudad Madre fue la que puso a circular la versión, incluyendo hasta los montos de las tarifas, pero como si esto no fuese suficiente, dizque hay personas dispuestas a atestiguar que esto no es nada nuevo y se repite con mucha frecuencia en los centros asistenciales de Barquisimeto, aún cuando comentan que en las últimas semanas, como consecuencia de las informaciones que han estado circulando en los medios, “le han bajado dos” a la espera que se calmen los ánimos, para retornar de nuevo a realizar sus cirugías en pabellones hospitalarios, usándolos insumos y continuar cobrando en dólares.

*****

Se multiplican las quejas de los usuarios, de diversas zonas de Barquisimeto, pero especialmente de Palavecino, debido a los problemas para obtener el gas doméstico. Recientemente, el gobierno regional dio a conocer la aprobación de nuevos precios para los distintos cilindros de gas; sin embargo los vecinos de las urbanizaciones señalan que el problema, al parecer lo representan, los distribuidores, debido a que recogen las bombonas en los llenaderos, y no la llevan a su destino original, sino a los clientes donde los cilindros se pagan entre 200 mil y 450 mil bolívares, mientras que otros los pagan en verdes. Algunas personas que han cancelado el valor del gas y van en busca de su bombona a la empresa, no se las entregan y les repiten cada vez, que deben esperar que se la lleven los distribuidores, lo que ha contribuido a que la gente, debido a la necesidad y urgencia de recibir el combustible, hayan comenzado a murmurar en torno a posibles complicidades internas con los camioneros, señalando que de ser cierta esta presunta componenda, no debe ser gratuita, resultando al final del día los perjudicados, los usuarios que no pueden utilizar cocinas eléctricas, porque tampoco hay luz. La verdad que no la tienen fácil los moradores de esas zonas y barrios, pero Carmelina sigue hablando de la “gestión perfecta”. ¡Última hora!, el viernes llegó el gas en algunas zonas, después de cinco meses de espera. ¿Que talco?

*****

Ha estado llamando la atención de los conductores y los viajeros, quienes han observado como en las carreteras donde han reactivado el cobro de los peajes, los cobradores y empleados salen a recoger en forma por demás diligente, los recibitos que entregan después de pagar cuando se vuelan o los usuarios los botan, lo que pareciera ser una política de resguardo y protección ambiental en la que actúan con la mayor eficiencia. Sin embargo, alguien más curioso de la cuenta se puso a indagar la razón de esta actitud de los trabajadores de los peajes y al parecer lo que ocurre es que reciclan los recibos y se los entregan a los conductores de otros vehículos, por supuesto, en una especie de baypas de la máquina de control. Lamentablemente, esto no solo está ocurriendo en los peajes, en algunos de los tribunales de Barquisimeto, que forman parte del Circuito Judicial del Estado Lara, los edictos y las sentencias cortas, las están imprimiendo en papel “reciclado” porque no disponen de las asignaciones presupuestarias para adquirir las resmas de papel bond nuevas, que por cierto ahora cuestan un ojo de la cara, o sea que están como el resto del país, quebrados.

*****

Son muchos yaracuyanos que hoy se están preguntando que ocurrió con aquellos proyectos de desarrollo mixto que se desarrollarían en el Municipio Peña, mediante acuerdos entre el gobierno venezolano y los de Palestina y China. Recuerdan que se hizo una cuantiosa inversión en la Hacienda Urmiquire, donde se construyeron varios invernaderos que hoy lucen abandonados, debido a la falta de mantenimiento ya que el gobierno regional, luego de la parafernalia inicial, con la presencia de los altos funcionarios del gobierno nacional y regional y de los países contratantes, después que se produjeron las declaraciones sobre las bondades de estos proyectos, se hicieron las tomas de la televisión y las fotografías, se olvidó del asunto. Lo mismo ocurrió con el proyecto para la siembra de arroz, donde se anunció el compromiso que no solamente se produciría arroz para satisfacer las necesidades de los habitantes de Yaracuy, para los venezolanos y el resto para la exportación, también se quedó a medio camino, representando hoy uno de los tantos proyectos abandonados por la desidia y el descuido de quienes han estado al frente del gobierno de esta entidad Federal y la ausencia de organizaciones que hicieran contraloría social y un seguimiento y un monitoreo permanente, hasta completar su puesta en funcionamiento. Estaremos atentos para ver si alguien da una explicación.

*****

Último minuto. Al cierre de esta edición, informan que el sábado ante pasado al parecer se produjo un serio altercado entre el inefable y bobby, en la casa de AD, incluso dizque hubo empujones e intentos de irse a las manos, el primero habría calificado al segundo de “traidor” y “desleal”, ya que había desconocido todo lo que había hecho por él y hasta donde lo había colocado. Por otra parte, se afirma que para integrar un nuevo CNE se han incluido en la lista, nombres como Alberto Vollmer como presidente y Rafael Simón Jiménez, como vicepresidente; mientras que por los rojos rojitos permanecerían D’Amelio y Oblitas, faltaría un quinto nombre, al menos eso es lo que se maneja en los corrillos políticos.

Juan Bautista Salas