Son Titulares lunes 24 de febrero de 2020 #24Feb

Cenda: Canasta alimentaria en Venezuela superó los 199 dólares durante el mes de enero

Un muerto y cuatro heridos fue el saldo de un accidente en la autopista GMA

Humberto Prado denuncia ante la ONU y la Cidh el aislamiento al que está siendo sometido Raúl Isaías Baduel

Sudeban informa que este #23Feb y #24Feb son feriado bancario

Militarizan calles de San Antonio del Táchira por sesión de la ANC

Dip. Vera tras sesión de la ANC en San Antonio Táchira: ¿Vendrán a reconocer que hace 1 año se convirtieron en criminales al quemar parte de Ayuda Humanitaria?

Freddy Bernal admite que la orden para impedir la ayuda humanitaria fue de Cabello. “Me dijo haga lo que tenga que hacer”, expresó Bernal durante el acto en el que le otorgó la réplica de la espada de Bolívar a Diosdado Cabello.

Raúl Gorrín solicitó comparecer en la causa que se le investiga en España por saqueo a Pdvsa

Almagro exhortó al gobernador chavista Julio León Heredia, abstenerse de amenazar al dip. Pilieri

Juan José Márquez, tío del pdte. Guaidó cumple 12 días secuestrado por el régimen de Maduro

Miguel Pizarro pidió ayuda “urgente” para paliar efectos del hambre en el país.

Patrón de acoso al entorno de Juan Guaidó pasa factura en la oposición.

David Smolansky: “Aruba Airlines violenta convención sobre estatutos de los refugiados”.

Rafaela Requesens: Hoy nuevamente nos niegan la visita a mi hermano

Se registró fuerte incendio en El Ávila a la altura de Cotiza

Paparoni anunció que presentará pruebas que vinculan al régimen de Maduro con el terrorismo

Juan Pablo Guanipa alertó sobre el grave desabastecimiento de gasolina en Zulia

Sistema Teleférico Waraira Repano activó servicio VIP y un paquete premium para carnaval. El servicio tendrá un costo de Bs. 950.000,00. Los turistas extranjeros tendrán que pagar 20 dólares adicionales al precio del boleto.

Desconocidos arrojaron tres granadas contra sede de la Policía Municipal de Cabimas.

Venezuela y Colombia países con mayores solicitudes de asilo en España.

Dólar $: 73.351,03Bs/$ / Promedio Paralelo: 77.570,75Bs/$

Reservas: 6.782MM$

Cesta Venezolana: 47,67$

Italia confirma 132 contagios por coronavirus

Italia establece un cordón sanitario en las ciudades afectadas y prohíbe la salida de sus habitantes

Cancelan Carnaval de Venecia y cierran escuelas en tres regiones por coronavirus

Austria suspende tráfico ferroviario con Italia por sospechas de coronavirus.

La sombra del coronavirus perjudica la semana de la moda de París

Xi Jinping admitió que el coronavirus es la mayor emergencia sanitaria en China desde 1949

Muertes por coronavirus en China: 2.592.

Pakistán cierra su frontera con Irán por los casos de coronavirus

Muere por nuevo coronavirus un tercer pasajero del crucero Diamond Princess

Aumentan a ocho los muertos por coronavirus y a 43 los contagiados en Irán

Brasileños repatriados dejan cuarentena por coronavirus tras 14 días aislados.

Nueve muertos en Turquía por un terremoto con epicentro en Irán de magnitud 5,7

Corea del Sur toma “medidas sin precedentes” contra el coronavirus

La epidemia del coronavirus hace tambalear al transporte marítimo mundial

La ONU advirtió que uno de cada tres venezolanos sufre “inseguridad alimentaria y necesita asistencia” .

Trump aclamado en India.

Petróleo venezolano, tema en visita de Trump a India

Senado de Bolivia acordó convocar a nuevas elecciones sin Evo Morales como candidato

El papa Francisco afirma que le dan miedo los discursos de los líderes populistas

Narcoguerrilla colombiana provocó un devastador incendio en la Serranía de La Macarena

Bernie Sanders se niega a reconocer a Guaidó como presidente interino.

Portugal descartó irregularidades en vuelo de TAP que trajo a Guaidó a Venezuela

El juicio de extradición a EEUU de Assange comienza este lunes en Londres. Centenares de manifestantes expresan apoyo a Assange.

Piñera dice estar “preparado” para la reactivación de las protestas en marzo.

Candidato del partido de Evo Morales lidera la intención de voto en Bolivia.

Un tercio de los candidatos a las elecciones en Bolivia fue inhabilitado.

Trump dice que firmaría personalmente un acuerdo de paz con los talibanes.

Joaquín Sabina abandona clínica en que estaba internado.

Un gol del venezolano Mario Rondón dispara al Cluj en la punta del campeonato de primera división en Rumania.

Venezuela cayó ante Argentina en su segundo choque 72-73

El Granada de Machís y Herrera venció a un flojo Osasuna

Ricky Martin apoya protestas y espera que Chile provoque un «efecto dominó»

Tyson Fury aplastó a Deontay Wilder con un nocaut técnico en Las Vegas

Venezuela noquea a El Salvador en seis entradas y sigue invicta en el premundial sub 23. El partido finalizó 20-2.

“A veces no es que no sabes que hacer, sino que la solución no te gusta”…Johana Padron

Al día lunes 24 de febrero de 2020

