Asdrúbal Oliveros: Todos debemos apostar a que el sector privado se mantenga en pie

La presencia creciente de los bodegones en distintas regiones del país y que se sienta cierto dinamismo en algunos sectores, no quiere decir que Venezuela este mejorando, no quiere decir que superamos la crisis, simplemente hay un cambio en la realidad económica, el surgimiento de nuevos actores y de la manera de enfrentar la dinámica de la economía y de los negocios.

Así lo observa el economista y director de Ecoanalítica, economista Asdrúbal Oliveros, quien advierte que hay actores que en este nomento estan viendo oportunidades, otros están decididos a invertir, sobre todo porque tienen unos altos niveles de rentabilidad para su inversión; advierte que no todos estos actores buscan “lavar dinero”, señalando que esto es parte de los mecanismos de resistencia, de sobrevivencia que esta teniendo el sector privado.

“¿Pero eso va a lograr que le econonomía venezolana supere la profunda crisis que viene padeciendo a partir del 2013?, pues no, para nada, nosotros todavía no vemos crecimiento para este año, estamos estimando una caída del 10% del PIB, y estos son unos nichos que se están desarrollando y han evaluado esas oportunidades de mercado para mantenerse en pie, lo cual yo celebro y lo digo sin ningún complejo, creo que es importante que el sector privado se mantenga en pie, ya que emplea gente, paga impuestos, y en estos momentos está haciendo inversiones que el Estado ha dejado de hacer, fuera de Caracas el sector privado asfalta calles, pone alumbrado, garantiza transporte a mucha gente, seguro que nosotros no podemos apostar a la destrucción del sector privado, a que se hunda más, cualquier oportunidad que el sectot privado vea en medio de esta crisis, obviamente con los mecanismos que te permitan hacerlo, es algo que hay que celebrar porque es mantenerse de pie,es la resistencia, también es un mecanismo de resistencia como el que tienen lo ciudadanos”, señaló Oliveros.

También hizo referencia a aquellos emprendedores que están trabajando por cuenta propia, que es otra realidad que se está presentando en el país, hay múltiples cambios que están pasando.

“Estas viendo por ejemplo un universo de personas que ejercen un oficio o que trabajan por cuenta propia, que han descubierto que es mejor trabajar por cuenta propia, cobrar dólares, que estar ocho horas sentado frente a una oficina, esa es una realidad. Esta dinámica está trastocando, como el país se entiende desde los términos económicos en medio de la crisis, pero si está cambiando”, dijo Oliveros en Circuitos Éxito.