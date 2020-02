VIDEO Barquisimetanos están desinformados sobre el Coronavirus #27Feb

El Nuevo Coronavirus o COVID-19 como lo llamó la Organización Mundial de la Salud, (OMS) se originó el China en 2019 y se divulgaron los primeros casos en enero de 2020. Hasta la fecha ha infectado a 82.000 personas en todo el mundo, según el último reporte y han fallecido poco más de 2.800 personas.

Es por ello que, ante una eventual presencia de este nuevo virus en Venezuela, Elimpulso.com consultó a los barquisimetanos acerca de la información que manejan al respecto. La mayoría de los consultados aseguró desconocer o tener muy poca información al respecto, y quienes tenían algunos detalles, aseguraron que solo saben que se debe mantener la manos limpias.

Sin embargo, Yolanda Buitrago después de decir que la única medida de precaución que conoce es lavarse las manos, manifestó su preocupación por el sistema de salud del país, el cual, considera, no está preparado para hacer frente a esta enfermedad.

“Yo estuve en el hospital ayer y le pregunté a una autoridad de allí si se estaban preparando para una posible llegada de esta enfermedad, pero me dijeron que no, que de eso no se habla absolutamente nada en el hospital”, expresó la señora, notablemente sorprendida.

Datos de interés

Según el portal web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada, a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo; o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz.

Este virus puede ser contenido. De hecho, hay muchos países que han conseguido exactamente eso. Tedros Adhanom Ghebreyesus Director de la OMS

La recomendación principal y recurrente para protegerse es evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, además de practicar una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.

La forma recomendada para limpiar las manos es con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, y en forma frecuente.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo recientemente que la tasa de mortalidad de los contagiados de coronavirus se estima entre el 2 y el cuatro por ciento en Wuhan (China), ciudad donde inició el brote; mientras que en el resto del mundo, el porcentaje de letalidad se reduce al 0.7%.

Sin embargo no se deben descuidar las medidas preventivas ya mencionadas, pues el caso más cercano a Venezuela se confirmó el pasado miércoles 26 de febrero en Brasil, Sao Paulo.

Las autoridades internacionales son incisivas al indicar el lavado de las manos con en forma frecuente con cualquier desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, como la medida de protección más efectiva.

Esa misma medida la ratificó el Presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara, René Rivas, quien, consultado por Elimpulso.com también agregó que se debe mantener una alimentación balanceada y consumir frutas y verduras, aclarando que no se debe abusar de los cítricos.