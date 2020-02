FOTOS Personas con discapacidad sufren por la falta de agua en La Carucieña

Las comunidades del estado Lara pasan todos los días las peores condiciones por el mal estado de los servicios públicos en la entidad. Quienes se ven más afectados son las personas con discapacidades a lo largo y ancho del territorio larense.

Tal es la situación de la señora Lucrecia Alvarado, vecina del sector uno de La Carucieña. La sexagenaria vive con dos de sus hijos, pero la mayor parte del día está sola, en su casa. Lucrecia se acompaña siempre de su bastón. Un problema en sus piernas no le permiten caminar sin ayuda.

Alvarado comentó a Elimpulso.com que una de las peores cosas que le toca vivir en su condición de discapacidad, es la falta de agua por tubería. Ella vive en la esquina de la calle 5 con calle 4, justo en frente del Liceo Daniel Canonico. Como todos sus vecinos, al menos de esa cuadra, tiene más de cuatro años sin disfrutar agua por tubería.

“Aquí abrieron las calles y pusieron las tuberías nuevas, pero ni en ese momento, ni antes, yo he tenido agua. Si no pago una pipa yo no puedo hacer nada en esta casa”, dijo Alvarado. Una pipa de plástico de 200 litros es parte del ambiente donde vive Lucrecia. Para llenar este envase debe pagar cada 3 o 4 días Bs. 30 mil.

Solamente alrededor del liceo Daniel Canonico viven al menos ocho personas con discapacidad. Melvi Rodríguez es otra de las afectadas, quien también denunció ante Elimpulso.com las incomodidades que debe vivir por la situación que se vive en el sector uno por la falta de agua. Ella debe pagar también para tener el vital líquido almacenada en pipas.

Personas en sillas de rueda y con bastones son las que tienen que hacer lo imposible para tener agua y cubrir las necesidades más elementales, con la ayuda de sus vecinos y sin esperanzas de que esa situación cambie a corto o mediano plazo.