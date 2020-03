Secretario seccional de AD en Lara: No nos van a meter miedo y vamos a la calle el 10

Pese a las balas, a los robos perpetrados por los colectivos y al intento frustrado de magnicidio contra el presidente reconocido por los países democráticos, Juan Guaidó, el régimen y sus escasos seguidores no nos van a meter miedo y ya estamos precalentando la calle, para participar el 10 de este mes en las actividades dirigidas a solicitar la celebración de elecciones transparentes y con observación internacional, para salir de esta dictadura.

Declaración en tal sentido expresó a Elimpulso.com el abogado Roberto Sánchez Fortoul, secretario general seccional de Acción Democrática en Lara, quien indicó que en este precalentamiento los educadores tomarán la calle el próximo jueves 5.

Gremios, sindicatos y, en general, la sociedad civil, masivamente, se harán presentes el día 10, para la movilización nacional que exigirá elecciones presidenciales para el cambio de modelo político, acabar la conflictividad social y lograr la recuperación económica de Venezuela. Para ésta ya se cuenta con la buena disposición de instituciones crediticias y de varios países que han ofrecido su respaldo al presidente Juan Guaidó.

Lo que ocurrió el sábado de la semana pasada, en Juan de Villegas, donde los grupos del régimen, armados y amenazantes, robaron a una gran cantidad de hombres y mujeres, causaron daños a vehículos y dispararon contra personas desarmadas que realizaban una marcha con Guaidó, cuya camioneta fue baleada varias veces con el propósito de matar a quienes estuvieran dentro de ella, no nos mete miedo, porque precisamente el objetivo del régimen es atemorizar a la gente para que no salga a la calle a manifestar su descontento porque ya no aguanta más a esta dictadura.

Si pretenden de ese modo meternos miedo, no nos van a amedrentar y vamos a la calle, porque estamos dispuestos a recuperar la democracia y, por consiguiente, tener un gobierno legítimo, no fraudulento como el de Nicolás Maduro,que respete los derechos y nos permita tener una vida digna para evitar que otros millones de venezolanos tengan que irse del país, porque no tienen futuro, sentenció.