Freddy Valera: Agresiones de paramilitares en marcha de Guaidó en Barquisimeto es “terrorismo de estado”

Como “terrorismo de estado” fueron calificados los actos de violencia en contra de la manifestación pacífica realizada el sábado pasado por el presidente de la Asamblea Nacional, en el barrio La Paz de Barquisimeto, por parte del diputado Freddy Valera, presidente de la Comisión Permanente Política Interior de la AN, al presentar un balance de los hechos.

“Es decir, estos grupos son terroristas paramilitares que trabajan en concordancia con el régimen”, aseguró el parlamentario ante los medios de comunicación, actividad en la que estuvieron presentes los diputados por Lara Guillermo Palacios y Macario González.

Dijo que la Comisión que preside, conjuntamente con el Bloque Parlamentario de Lara, han acordado realizar una investigación a fondo, en torno a los hechos que se suscitaron en Lara, durante la visita del presidente encargado, Juan Guaidó, en la cual hubo un incidente bastante lamentable, sobre todo para un país como Venezuela, donde prácticamente se puede hablar de “un homicidio calificado en grado de frustración, que se conoce en términos legales como Magnicidio en grado de frustración”

“Pero este hecho que nos preocupa mucho ya lo hemos venido viendo, como hecho recurrente, no solo en las calles de Caracas cuando se agredió a una comisión de parlamentarios que iban hacia la Asamblea y se le disparó a la camioneta donde se pensaba que iba el presidente Guaidó, y ahora este hecho.

Formalmente, nosotros en nuestro lenguaje habíamos hablado de colectivos, pero ya estos no funcionan como colectivos, aquí estamos en presencia de organismos armados al margen o en vinculación permanente con el gobierno, así que su nombre no es otro, que se trata de un organismo paramilitar, es decir que en Venezuela estamos en presencia de paramilitares, actuando en las políticas, y eso solo se puede calificar como un terrorismo de Estado, esos son grupos terroristas, paramilitares, que trabajan en plena concordancia con la dictadura, utilizando la fuerza contra el Presidente Guaido, contra los trabajadores de los medios de comunicación, contra los ciudadanos activistas de la sociedad civil, contra los activistas de los partidos políticos”, afirmó.

Agrega que no se está enfrentando a un proceso o a unos activistas democráticos, sino que son personas que tienen armamentos de todo tipo, armas cortas, largas, granadas y todo esto lo usan en estas actividades.

“Nosotros vamos a profundizar las investigaciones y quiero mostrarles algunas de las imágenes, que en este proceso concreto del Estado Lara, donde fueron acosados diputados, periodistas, personas de la sociedad civil”, expresó Valera.

Expresó que en la Comisión hay interés de acudir a todos los organismos internacionales, a llevar esta denuncia porque aquí están involucrados, no la pistola, no quienes acudieron a Maiquetía a golpear a los periodistas y a Guaidó, cometen el hecho materiales, pero también hay autores intelectuales y estos son el propio Maduro en ejercicio de un poder ilegítimo, arremeten contra los partidos políticos, contra los ciudadanos y contra todos aquellos que piensen de manera diferente y sobre todo en contra del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó.

“En ese sentido, queremos establecer que estos hechos, no son circunstanciales, sino que son recurrentes, en estos últimos dos meses en lo que va de año, podemos hablar de los hechos de la Asamblea Nacional, donde atropellaron a un sinnúmero de diputados, que su único delito fue asumir una postura valiente y decisiva en defensa de los valores de la libertad y de la democracia, que no admitieron la compra por parte del régimen, pero también tenemos que señalar los hechos en contra del presidente Guaidó; ahora estamos frente a una situación aún mucho más grave, como es lo de Barquisimeto, estado Lara, entonces los responsables intelectuales de estos hechos son Maduro y Diosdado Cabello, quienes son los responsables principales de todos estos hechos, además Diosdado no lo niega, lo dice en su programa de televisión, lo anuncia y aquí no ha pasado nada, nadie ha averiguado por qué estas personas estaban armadas y si no tienen portes de armas, no pueden llevar esos armamentos a las manifestaciones, todo eso está penado”.

Admitió que la Comisión no puede acudir a los organismos internos del país, porque todos responden a la dictadura, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo, que es una oficina de la dictadura, por lo que toca recurrir a los organismos internacionales, y esto es lo que se va a hacer.