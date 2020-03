VIDEO Ediles de Iribarren declaran personas non gratas a Alfredo Ramos y a Juan Guaidó #3Mar

Ediles del municipio Iribarren rechazaron las acciones llevadas a cabo por la oposición en el estado Lara encabezada por el Presidente Encargado Juan Guaidó el sábado en el Barrio La Paz al Oeste de Barquisimeto. El Concejo Municipal de Iribarren encabezado por Misbelia Ramírez declaró como personas non gratas a Alfredo Ramos y al Presidente (E) Guaidó.

Durante una rueda de prensa Ramírez calificó los hechos del sábado como un “vil montaje” encabezado por el exalcalde de Iribarren Alfredo Ramos y el primer mandatario encargado Juan Guaidó.

Ramírez aseguró que no permitirán que “vengan a sabotear, que vengan a dañar y que vengan a quitarnos la tranquilidad. Y te lo digo Alfredo, no vamos a permitir que volvamos otra vez a un municipio gris, que en tu gestión gris no hiciste nada con los recursos que el pueblo te puso allí”, dijo dijo la concejal.

Asimismo consideró que la movilización del sábado “fracaso” por no contar con el apoyo del pueblo. “Fracasó, la marcha convocada por la oposición, no tuvo ninguna participación y el pueblo salió a la calle a defendernos”.

Misbelia Ramirez mostró numerosas fotografías que según los ediles de Iribarren prueban que el atentado en contra del presidente Juan Guaidó fue un “montaje para perjudicar la gestión que se viene haciendo en el municipio Iribarren”.