OPINIÓN Día de la mujer #3Mar

Pronto se celebrará el día de la mujer. Pero soy un convencido que los 365 días del año deben ser para ellas. Y para mí, enaltecer a ese ser tan extraordinario, como es la mujer, me apasiona. Por ello, cuando se celebra ese día en diversas partes del mundo y en nuestro país, me sirve para meditar en las alocuciones y declaraciones que los altos dignatarios del mundo desarrollado y de los empobrecidos como el nuestro, gracias a sus gobernantes, hacen en relación a esta fecha. Y debo decirles, con sinceridad, que hay algo que me molesta, algo que me causa risa y algo que me admira y me emociona de ese día.

Lo que me molesta. La desfachatez como los grandes líderes de las naciones desarrolladas y no desarrolladas habla de la mujer. Sí, la hipocresía y el descaro cuando se vacían en elogios en los grandes foros internacionales y nacionales. Realmente creen, que sus elocuentes declaraciones borran la triste realidad que vive la mujer en este planeta. Verlos y oírlos exaltar las virtudes de las damas en las distintas sociedades me sorprende. “En reconocimiento de su papel fundamental y su contribución, el lema de este año del Día Internacional de la Mujer es: Habilitar a la mujer campesina-Acabar con el hambre y la pobreza” ONU. Y sabemos, que lo que está sucediendo es todo lo contrario.

Otro. “Es Invirtiendo en las mujeres rurales; eliminando la discriminación de que son objeto en la legislación y en la práctica; asegurando que las políticas respondan a sus necesidades; brindándoles acceso en pie de igualdad a los recursos y proporcionándoles una función que desempeñar en la adopción de decisiones será la forma de exaltar a la mujer en el mundo, según Ban Ki-moon Secretario General de la ONU. Si no fuera por el drama tan terrible que vive la mujer, desde siempre, yo diría que causan risa sus declaraciones. Por cuanto, teniendo todos los recursos a la mano, para brindarles atención y protección, no hacen nada. Solo las usan de una u otra manera para beneficiarse, como líderes, gobernantes, políticos o simplemente como hombres. Y nuestro país no escapa a estas actitudes. Y eso se debe al divorcio evidente que tienen los seres humanos y gobernantes del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

Toda organización mundial, gobiernos o personas que puedan aliviar la carga de explotación que vive la mujer en su país o en su entorno social y familiar, que se vacían en palabrería y no hacen nada, están bajo la condenación que Dios tiene para una humanidad indolente. Que sabiendo y pudiendo hacer lo bueno no lo hacen. “Saben cuál es el remedio del pecado, pero no lo usan. Saben lo que es recto, pero no tienen inclinación por ello. Todo su conocimiento no hará más que aumentar su condenación” Libro Maranatha. Elena de White. ¿Cómo les parece?

