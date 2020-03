VIDEO En Santo Domingo se bañan en el Río Turbio por escasez de agua #3Mar

View this post on Instagram

Las calamidades que deben enfrentar los habitantes de Santo Domingo al oeste de Barquisimeto para abastecerse de agua, son lamentables. . Tienen más de seis meses sin contar con el suministro en sus hogares, y ante la necesidad, buscan el agua en el Río Turbio, ubicado a unas cuadras de la comunidad. . Los habitantes de la zona contaron a Elimpulso.com que el agua del río se convierte en su única opción, pero esta, termina siendo un daño para ellos: Niños y personas mayores han presentado enfermedades de la piel, como consecuencia de bañarse en estas aguas, que están contaminadas. . Luego de un recorrido por la zona, se observó cómo de manera frecuente hay vecinos de la comunidad que bajan al río con tobos, los llenan de agua y retornan a sus hogares cerro arriba, llevando el vital líquido que les sirve -entre otras cosas- para lavar y cocinar. . Esta rutina no solo es un agente de peligro por lo que representa utilizar el agua del río, sino que también, significa un desgaste físico importante para los vecinos de la comunidad, quienes en su mayoría son personas de la tercera edad. . Por esta razón, los habitantes de Santo Domingo pidieron a los organismos correspondientes del Estado que tomen cartas en el asunto, y así darles una respuesta inmediata ante este grave problema. . . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com