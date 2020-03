RETACITOS #8Mar

Sigue haciendo méritos el régimen para que se le siga señalando como un violador de los derechos constitucionales del pueblo, como es el de manifestar pacíficamente y el derecho al libre tránsito por todo el país sin ningún tipo de limitación, dando pie para que siga siendo objeto de las más feroces críticas y sanciones por parte de la comunidad internacional, por lo que nuevamente llegamos a la conclusión de que no son más torpes porque no practican. La emboscada que le montaron los colectivos, al parecer conjuntamente con funcionarios de la administración pública regional, dizque todos amparados por los cuerpos de seguridad, ha sido calificado por varios abogados y dirigentes políticos, tras ver el estado en el que quedó el vehículo en el que se movilizaba Juan Guaidó, como un intento de magnicidio frustrado, este debe ser el centro de las denuncias, porque si la camioneta no hubiese estado blindada, nadie puede predecir lo que pudo haber pasado, y las consecuencias de lo que un hecho de esta naturaleza hubiese significado para la vida política, económica y social de este país; en otros términos, el régimen sigue jugando con candela y en cualquier momento se le van a quemar las manos, nuevamente les recordamos que tanto da el cántaro al agua, hasta que por fin se rompe.

Lo que genera más inquietud entre la población, es la forma violenta en la que actuaron los desadaptados que arremetieron contra los manifestantes y contra los medios de comunicación, a muchos, según las denuncias, les robaron sus pertenencias, unos cuantos quedaron plenamente identificados como el funcionario de Mercabar, así como otros de organismos públicos de la entidad; lamentablemente, no ha habido ningún pronunciamiento del Ministerio Público, mucho menos del Defensor del Pueblo, aún cuando se hicieron las reclamaciones correspondientes y se presentaron las evidencias. Basta solo con observar la camioneta en la que se movilizaba Guaidó y allí no solo se evidencian pruebas de las piedras, sino de los disparos que la impactaron por sus distintos lados, lo que deja muy claro que la intención no era simplemente “amedrentar”, pero con toda la violencia que allí hubo, las actividades previstas se realizaron y lo más significativo, Guaidó demostró que está consciente y claro de los riesgos que corre, pero también quedó claro que las tiene muy “bien puestas” y por eso se atreve a meterse a llevar su mensaje de libertad a los barrios, ya que es allí donde hay que buscar los votos. En todo caso sería muy sano para su salud y su integridad, no abusar de la suerte.

*****

Por supuesto que a nadie sorprendió que le pusieran los ganchos, al personajes con el alias del nombre de la Capital de la República, quien fue registrado por los medios como el sujeto que apuntó con su arma de fuego a Guaidó, según “Cejotas” de inmediato comenzó a cantar como un canario y a seguir el tradicional guión del G2, que la oposición le pagó para que hiciera este show y que la gráfica le diera la vuelta al mundo, como en efecto ocurrió. Lo que no sabe el alto gobierno es que al parecer hay testigos que saben de reuniones entre el detenido y gente del alto gobierno de la región, para planificar acciones en contra de las actividades de la oposición, lo que conocen muy bien en Palavecino, incluso comentan que gente de su entorno cercano es la que maneja a los colectivos motorizados y la que se encarga de obtener cauchos, baterías, lubricantes que les entregan a muchos moto taxistas para que se incorporen como colectivos, de tal manera que en medios políticos han comentado que si quieren conocer quién es el personaje, de qué pie cojea, la información la deben buscar en Palavecino, que es donde tiene su centro de operaciones, y donde todo el mundo lo conoce y sabe de sus andanzas y de sus nexos con el proceso.

*****

Qué pena con ese señor. La verdad que no fue conmigo y me causó un fuerte impacto, la respuesta que dio Guaidó, a Diosdiablo luego que este declarara a los medios de comunicación que las amenazas con armas de fuego contra el presidente del Parlamento en Barquisimeto, no había sido más que un show mediático y todas actuaciones de los colectivos en el Barrio La Paz, en el este de la capital larense en contra de quienes se movilizaban pacíficamente, no fue más que un “falso positivo” para señalar a los revolucionarios como los responsables de la violencia. Ante estos señalamientos hechos a través de la TV, Guaidó se limitó a expresar públicamente que “No todos mojan los pantalones cuando los amenazan con un arma”, lo que tiene que ver con un video que circuló recientemente por las redes sociales, el cual se viralizó, donde un testigo presencial hizo referencia a que el segundo hombre de abordo, cuando fracasó el golpe del 4 de febrero y lo detuvieron, al parecer cuando le apuntaron con las armas, perdió el control y puso en evidencia que, el susto, supuestamente le produjo incontinencia urinaria, lo cual de paso es público, notorio y comunicacional, porque el señalamiento bastante que circuló por las redes sociales. Por eso siempre han dicho no escupas para arriba porque te puede caer en la cara, también señalan que en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué necesidad tenían de que le recordaran tan infeliz momento?.

*****

El pueblo venezolano debe continuar solicitando que se intensifiquen las acciones preventivas, en puertos, aeropuertos y puntos de control en las zonas fronterizas del país, debido a la gran movilización que en estos momentos se registra y por la presencia de una gigantesca colonia asiática en nuestro territorio, toda vez que nuestro sistema de salud tiene unas condiciones verdaderamente precarias, donde no hay insumos, medicinas ni equipos para hacer frente a cualquier emergencia fortuita o causada por la naturaleza, mucho menos una enfermedad tan letal como el Coronavirus que ya ha cobrado cerca de 3.000 vidas a nivel mundial, según cifras oficiales. Un médico con una gran experiencia explicaba que este virus, afecta principalmente el funcionamiento de los pulmones, ya que les impide cumplir eficientemente con sus funciones, por lo que es imprescindible disponer de respiradores artificiales, exponiendo que en el caso del HCUAMP de 76 de estos equipos que existen en el centro asistencial, solamente 8 están operativos, señalando que esta realidad se vive en el 95% de los centros hospitalarios a nivel nacional, de tal manera que debemos rezarle a todos los santos y rogarle a la Divina Pastora, para que aleje este mal de nuestro territorio, ya que con el enorme riesgo que representa el régimen y sus cuerpos se seguridad, que prácticamente han acabado con el país, no nos hacen falta otros virus.

*****

En esta última semana, el régimen utilizó a julicha y lo puso a leer a través de la televisión y de las redes sociales, un comunicado supuestamente emanado de las autoridades españolas, que tiene que ver con el caso del Conjunto Inmobiliario Plaza Mayor, en el Triángulo del Este, en Barquisimeto, con un litigio que tiene más de 12 años y quienes allí invirtieron no han podido ni obtener sus locales y apartamentos, pero tampoco les han regresado sus reales. Julicha salio acusando alegremente a personas de la región y anunciando decisiones sobre extradiciones, atribuidas al gobierno español. Por curiosidad algunas personas se pusieron a investigar en las paginas de Interpol, insertando el nombre numero de identificación, de la persona señalada como requerido internacionalmente, y el resultado de la busqueda dio negativo, el organismo no esta solicitando a nadie con ese nombre. Ya por otros canales, se había desmentido la información, pero como el denunciante es tan cara de tabla y embustero, ha seguido adelante haciendo el más espantoso ridículo, olvida que aun hay mucha gente que recuerda su pasantía por la alcaldía de la ciudad del Morere, donde no dejo precisamente buenos recuerdos en torno a su negativa gestión, que incluyó la intención de cambiarle el nombre a la ciudad. ¿Qué talco?

*****



La problemática de los servicios públicos continúa, se hace crónica y pero esta vez tiene que ver con una de las Empresas de Distribución de Gas en el Estado Lara. En investigaciones adelantadas se ha determinado que Capacidad de Gestión de todas las Empresas responsables de distribución en la región, a saber Gas Lara, Auto Gas y Aragas resulta insuficiente para atender la demanda en la región; sin embargo, a esto hay que sumarle la reventa y el bachaqueo, y en el caso de alguna de las empresas la situación es grave, porque el parecer las irregularidades se cometen a sabiendas de los jefecitos. Se recuerda un caso donde hace meses se denuncio la situación, y fue detenido un efectivo quien fungía como jefe de seguridad de la distribuidora de gas, personaje que fue imputado por un tribunal del Estado y le dictaron una medida cautelar sustitutiva de Casa por Cárcel. Pero al parecer este fulano violando la medida y en complicidad el jefecito y un colega, ocupó su anterior posición disque continúan con la reventa de este servicio. Afirman que cuando llegan las cisternas, estos venden sólo el 20% del producto a las comunidades: cada cisterna trae 10.000 kilos de gas, esto representan 1.000 bombonas de las pequeñas, de estas solo venden 200 a las comunidades y las restantes 800 bombonas supuestamente son destinadas a la reventa. Este es un hecho grave que debe ser investigado no solo en el ámbito regional, sino por las autoridades nacionales, porque esta se convierte en una de las principales razones, por las cuales el déficit de Gas en Lara es permanente. ¿Estará Carmelina enterada de este insólito guiso?.

*****

A propósito, el Estado Mayor de Servicios y demás estrategias aplicadas por la Carmelina al parecer no funcionan, según los observadores y dirigentes políticos regionales, sencillamente porque tienen su base en una concepción militarista. No hay que olvidar que el tema de los servicios públicos tiene que ver con dos aspectos fundamentales: el manejo de una gerencia de contingencia eficaz, que tiene que ver a su vez, con el manejo experto o especializado y por la otra con el manejo transparente de los recursos. Y esos son temas en los cuales la gestión regional ha desaprobado en su totalidad, a tal extremo que en última medición de opinión realizada por una empresa encuestadora contratada por el propio gobierno regional, dizque el nivel de rechazo de la gestión regional perfecta, supera ampliamente el rechazo a la gestión nacional. Por supuesto que para los enchufados que piensan que van a durar eternamente en los cargos que hoy tienen, esto pareciera tenerlos sin cuidado, ya que siguen medrando del erario público, comiendo las tres veces al día, echando una canita al aire de vez en cuando, saliendo más allá de nuestras fronteras al menos dos veces al año; pero definitivamente en casos como Lara, será toda una proeza para el partido oficialista poder alcanzar cualquier resultado electoral positivo en eventos pautados para próximos meses, ya que es cuando la gente va a comenzar a pasar factura, no digan luego que no fueron advertidos con tiempo suficiente.

*****

Muy mal parado quedó Chegollo en el debate que tuvo en la televisión regional esta pasada semana, después de que Porky, su contendor le comenzó a sacar los trapitos al sol y le acusó de ser el responsable de haberle entregado pruebas y documentos que comprometían seriamente la gestión del ex burgomaestre sindicalista, documentos en mano y que de acuerdo con los que vieron el programa, el señalado cambiaba de colores de acuerdo con el tema que se tocaba y no encontraba como encogerse más en la silla que ocupaba. Incluso también se habría tocado en el debate, el caso de Plaza Mayor, edificios construidos por Hispania en el Triangulo del Este, donde también Chegollo habría actuado como corre ve y dile, en aquella oportunidad tratando de ganarse el favor de los rojos rojitos que controlaban el CM. Esta experiencia suponemos que al dirigente político de oposición, le debe servir de purga y de vomitivo, dejándole como “moraleja” que a esto te expones cuando negocias con gente amoral, venales, ya que son capaces de venderle su alma al Diablo y llevarse por delante a quien se les atraviese, si saben que con ello se van a meter unos reales en el bolsillo.

*****

Desde hacía algún tiempo el personaje en conchupancia con gente del ente recaudador, venía actuando como intermediario para evitar que se le aplicaran sanciones a los negocios y comercios, por no pagar los tributos a tiempo, todo a cambio de pasar todos los meses a recoger la mesada. Esta situación no es nueva y la hemos venido denunciando en esta sección desde hace años; sin embargo, aún cuando en el organismo queda muy poco personal, las malas mañas y costumbres al parecer no han desaparecido, y el cobro de vacunas por estos personajes que se hacen pasar como funcionarios del Servicio, ha seguido operando con el tiempo. Shaulin es uno de estos personajes, y muy recientemente cuando estaba por concretar una “operación de cobro”, en un negocio ubicado por los alrededores de la Plaza San José, no se enteró a tiempo que los paganinis, cansados de la extorsión lo habían denunciado y le montaron un operativo para agarrarlo en flagrancia, en el momento en que recibía la mostacilla, lo detuvieron, le pusieron los ganchos y se lo llevaron; sin embargo, no había mucho tiempo, cuando desde el ente recaudador presuntamente llamaron al cuerpo de seguridad que actuó en el operativo, solicitando que pusieran en sujeto en libertad. Cuando se estuvo indagando las razones de la liberación, trascendió, que supuestamente el sujeto cobraba y repartía entre varios. Recordamos que antes había “un cuñete de pintura” que había que llenar con las “colaboraciones de los comerciantes” y a finales de mes se repartía entre todos.

*****

Las comunidades del Oeste en la Parroquia Juan de Villegas de

Barquisimeto, están exigiendo a la Gobernadora que haga un mayor control para que productos del programa Clap, sean entregados en condiciones de inocuidad aceptables, al menos que se les garantice que son aptos para el consumo humano. Estos beneficiarios no justifican que el precio subsidiado de los alimentos, sea razón suficiente para recibir productos en mal estado. Además indican que estos productos deberían tener el aval de la Contraloría Sanitaria, unidad adscrita al Ministerio de la Salud y responsable de la revisión y aprobación de las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos. Así mismo, denuncian que en las bolsas y cajas que les son entregadas les están llegando productos mexicanos que ya tienen varios años en los almacenes ubicados en la zona industrial II y administrados por tres empresas cuyos nombres mantenemos en cartera, por lo cual en algunos casos los alimentos llegan en estado de descomposición: con mal olor y muchas veces con cocos y excrementos de roedores y de cucarachas. Lo que más preocupa, es que estos alimentos son entregados en las zonas donde habitan los sectores más vulnerables de la población, quienes por supuesto no se atreven a denunciar, ante las amenazas de no entregarles más las cajas o las bolsas. Por cierto, denuncian que algunos consejos comunales aumentan los precios de las cajas y en otros les sacan los productos como el aceite y los atunes para revenderlos.

*****

Cada vez aumenta la molestia que ya se convierte en rabia e impotencia, entre los empresarios y comerciantes, ante el aumento irracional de las tarifas del Aseo Urbano por parte de la Alcaldía de Iribarren, ya que hay negocios que antes pagaban Bs. 2,0 millones mensuales y ahora tienen que pagar 12 millones; un comercio que pagaba 70 millones al mes, ahora le están cobrando 200 millones, montos que son exorbitantes en una economía que está de capa caída, donde las ventas en los negocios se han reducido entre 40% y 60% y esto se está reflejando en la caída de la recaudación del Seniat. Pero lo grave es que esta nuevas tarifas no solo se las están aplicando a los negocios e industrias, sino que también las tienen que pagar las casas y apartamentos, lo que tiene a más de un pensionado pasando aceite, con la agravante que estos recursos no se reflejan en obras que beneficien a la comunidad. Se comenta que ante tal abuso de poder, hay un bufete de abogados recabando información para intentar una acción jurídica contra la Alcaldía, lo cual pudiera concretarse en las próximas semanas.

*****

Insólito, la ineficiencia de la empresa de servicio eléctrico en la capital larense es de tal magnitud, que desde hace más de dos años está sin luz un poste ubicado en la carrera 28 entre calles 20 y 21, convirtiéndose la zona en una boca de lobo y en sitio apto para que los malandros hagan de las suyas después de las 7 de la noche. Pedimos el número del poste para señalarlo, pero según los vecinos, lo que quedó fue la marca en donde estuvo la identificación; sin embargo, afirman que no tiene pérdida porque es el único que está a mitad de la cuadra con una luminaria grande, que cuando estaba encendida no se producían los desmanes a los que ahora están expuestos los vecinos. Se han hecho múltiples denuncias, se han enviado comunicaciones, y la respuesta es que hay que esperar que a la empresa llegue la reposición. Me gustaría saber, ¿si esa luminaria estuviese ubicada al frente de la casa de Carmelina, en cuanto tiempo la hubiesen reparado? ¿Es que acaso la gente de a pie, que paga sus impuestos, no merece ser atendida? ¿Será que en la gerencia de la empresa se da respuesta a la gente, según el estrato social? Vamos a estar atentos a este caso y veremos si tardan un año más en repararlo, entonces pasarán a ocupar el primer lugar en ineficiencia en el país.

*****

El martes 10 de marzo todo el mundo a la calle, no solamente en la capital de la República, sino en todo el territorio nacional, no alcanzaría todo el espacio de esta sección, para enumerar las razones por las cuales el soberano debe salir a reclamar sus derechos, el retorno a la institucionalización, a la democracia a la Venezuela que todos nos merecemos, es el momento de echar el resto, nos estamos jugando a Rosalinda y el régimen lo sabe y está consciente que se le agoto su capacidad de maniobra, de manera que solamente le queda la violencia, que hasta estos momentos le ha dado buenos resultado, pero ya el bravo pueblo está cansado de tanto abuso, de tanto atropello y es hora de demostrarlo en la calle, no podemos olvidar que unidos somos invencibles, pero debemos caminar en la misma dirección, lograr sacar al país y a su pueblo de esta horrible pesadilla que lleva más de 21 años y ya el 82% ha dicho, ya basta.

Juan Bautista Salas