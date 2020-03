OPINIÓN Pariendo esclavos #9Mar

En una nueva cadena, Nicolás Maduro se presentó a aupar a mujeres embarazadas a que tuvieran partos naturales y las instó a que “parieran 6 hijos para la revolución”. Como era de esperarse, todos aplaudieron. Incluso los hombres ¡como si los hombres supieran qué es parir!

¿Qué aplaudirán? ¿Qué van a parir con comadronas y no van a la maternidad? Eso podría ser útil en un parto sin complicaciones… pero en un parto que se complique, es un riesgo innecesario. La historia, me imagino, que vendrá por la falta de presupuesto en los hospitales y las maternidades. Según Maduro, van a formar unas 30.000 asistentes de partos, porque “para eso sí hay dinero”. Ahora que estamos en alerta por la inminente llegada del coronavirus, la verdad es que no necesitamos más fuentes de infecciones y contagios.

Si no aplauden por eso, tal vez estén aplaudiendo que van a tener “6 hijos para la

revolución”. ¿Qué significa eso? ¿Qué van a parir sigüíes, que a todo lo que les mande el peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia, responderán “¡sí, a la orden!”?.

Esos niños que nacerían en la Venezuela madurista no tendrían acceso a vacunas, ni a medicamentos, ni a tratamientos en el caso de que tuvieran afecciones congénitas. El Seguro Social que sus padres y abuelos cotizaron no sirve para nada, porque sus jefes se robaron impunemente los ahorros de los trabajadores. Los hospitales públicos están por el suelo, ni hablar del Hospital de Niños de Caracas, que hoy resiste precariamente gracias a la mística de médicos, enfermeras y padres.

Esos niños, de resultar medianamente sanos, probablemente terminarían pidiendo limosna en un semáforo o comiendo de los basureros de los restaurantes y las casas de lo que queda de clase media. ¡Qué tragedia! Si no fuera porque estoy tan segura de que falta muy poco para salir de esta situación, les diría que parirán esclavos. Sí, esclavos.

Un esclavo es una persona que ha perdido todas sus libertades. En muchos casos, hasta la de pensamiento, porque desde que nacen los entrenan como tales. Aprenden a bajar la cabeza, a soportar todo, porque el sufrimiento es parte de sus vidas. No se imaginan cómo vive una persona libre. Maduro quiere esclavos para que le digan “sí” y lo aplaudan. Y tú… ¿quieres parir esclavos para esto?

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb