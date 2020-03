PulsoEmpresarial “Los valores son fundamentales para ser buenas personas”

Inculcar valores a los niños forma parte de la buena educación y, en una sociedad tan golpeada como la actual a nivel internacional, la transmisión de principios y cualidades que los definan como individuos es necesaria para que puedan desenvolverse mejor con los demás y desarrollarse siendo buenas personas.

Así opina Ricardo Adrianza, coach profesional y autor del libro “Cartas a Matías: Lecciones de vida para mi nieto”, quien recientemente bautizó esta obra compuesta por 36 emotivas cartas dirigidas al primer descendiente de una de sus hijas, que emigró a otro país, como un homenaje a su nacimiento y para que tenga una referencia de quién es su abuelo.

Las sensaciones sublimes que experimentó con su llegada, en abril de 2018, combinadas con años de soledad por el distanciamiento de su familia por la diáspora, fueron las principales razones que lo llevaron a escribir el libro con el que espera influir positívamente en él.

“Quiero que perciba el amor de su abuelo en la distancia y me recuerde con cariño, que crezca como un hombre de bien, con la irrenunciable misión de ser feliz. Generalmente nos dicen que no podemos estar tristes y yo creo que sí es válido, lo que no es válido es permanecer en ese estado, y esa es mi primera lección”, comentó.

La segunda enseñanza que busca transmitir el autor a su nieto tiene que ver con la forma de enfrentarse a la vida. De allí que en sus cartas le hable de la importancia de mantener una actitud positiva que le permita valorar las situaciones en su justa medida y enfocarse sólo en aquello que le reporte crecimiento.

“Ser positivos depende en gran medida de la forma como elegimos mirar al mundo o a cuanto nos sucede a diario.Si alguna situación es adversa y mantienes una actitud positiva, tendrás siempre a la mano el primer paso en búsqueda de la solución. Si por el contrario, te dejas llevar por la ira o el pesimismo, estarás en problemas”, dice en una de ellas.

Para Adrianza, “la vida es maravillosa y en su más pura esencia nos invita a ser felices, respetandoel concepto de felicidad que tiene cada quien, peropara ser felices simplemente hay que hacer el bien y pensar bien”. Y ese es, precisamente, el tercer valor que a través de la obra impresa intenta transmitir desde el corazón, según señaló.

El último, no por menos importante, es el amor. “Esa es la fuerza más poderosa que moldea nuestra fuerza interior y nos impulsa al cumplimiento de objetivos, la que llena al cuerpo de algo bonito y no permite que otros sentimientos como la envidia lo inunden”, expresó.

De esta manera, el coach y socio de la firma de auditoría Mazars, espera facilitarle el tránsito por la vida al primero de sus nietos y a las futuras generaciones que lo lean. “No aspiro que sea perfecto, porque la vida es un caer y levantarse todos los días, pero sí que sea feliz”, agregó.

Valores cimentados

Adrianza tiene 31 años de casado y de esa unión nacieron tres hijas, quienes se encuentran fuera del país al igual que su esposa, desde hace cinco años. Aunque el distanciamiento le ha pegado duro, afirmó que eso no los ha afectado como familia porque sus valores están bien cimentados.

“Mis hijas tienen valores de familia muy arraigados y recuerdos profundos del país que las vio nacer. Aunque en la lectura del libro se percibe la soledad como protagonista, la educación y los valores inculcados en casa nos mantienen unidos”, indicó.

Con base a esa experiencia, recomendó a las familias que se han visto obligadas a separarse por culpa de la diáspora, a mantener una comunicación verdadera basada en principios y valores para poder desarrollarse afuera y ser exitosos. “Debemos aprender a vivir con el mordisco que nos deja la distancia, y sentirnos orgullosos de las familias que hemos construido”.

El libro “Cartas a Matías: Lecciones de vida para mi nieto”, es el primer ensayo literario de su autoría que pretende dejar como legado. La obra es respaldada por editorial Alfa Digital y se encuentra disponible actualmente en las principales librerías del país, así como en Amazon.