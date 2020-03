Huniades Urbina: El gobierno tiene recursos para reprimir a la oposisicón pero no hay dinero para la salud

El gobierno tiene dinero para reprimir las protestas del pueblo, pero no dispone de recursos para la salud, aseguró el doctor Huniades Urbina, presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría, en el marco de la protesta del sector Salud a las puertas del hospital J. M. de los Ríos.

Denunció que no se justica que se estén enviando medicinas al hospital, luego que se anunció la protesta para este jueves, señalando que traen las cajas con medicamentos para que los medios de comuncación les tomen las fotografías, pero horas después los sacan por la puerta de atrás.

“Quiero hacer un llamado al gobierno nacional, al Ministerio de la Salud, para que tome en consideración las deplorables condiciones de salud, no solamente en el Hosital J.M de los Riós, que es el hospital emblemático en Venezuela, sino en todos los hospitales del país y no es justo que en este momento cuando estamos protestando, el gobierno se presenta con una pantomima a bajar medicamentos, que de paso llegan los insumos en la mañana y en la tarde los sacan por la puerta de atrás y se los llevan, entonces estamos en presencia de un engaño más a la población y a los padres que están sufriendo por las condiciones, primero, de sus hijos y segundo, por que no se logra dar una respuesta positiva a las patologías que tienen nuestros pacientes”, afirmo.

Señaló que si existiera una administración sería, debería haber programado la dotación de insumos, no esperar a que haya una protesta para hacerlo, lo que evidencia que no hay ningun tipo de programación.

Advirtió que en el hospiatal se carece de los insumos basicos, no tienen agua, no hay jabón para lavarse las manos los medicos y los pacientes, hacen falta guantes, mascarillas, sobre todo ahora cuando tenemos encima la amenaza una pandemia que pudiera llegar a Venezuela, advirtiendo que la situación es crítica, la terapia intensiva esta cerrada. Cirugía Cardiovascular está cerrada, Cardiología cerrada, Consulta de hemtología cerrada porque no hay agua, señalando que el Secretario de Salud debería estar enterado de esta situación, porque no es nueva se ha venido denunciando desde hace cinco años, afirmando que de los 7 quirófanos del hospital, solamente estan funcionando 2; asimismo indico que solo funciona un ascensor y por el mismo suben y bajan pacientes, medicos, enfermeras, trabajadores, comida y basura.

Señala que no sabe que es lo que quiere el Ministerio de Salud, afirmando que allí siguen trabajando, con unos sueldos míseros, que apenas llegan a 3 dólares, pero siguen acudiendo a su trabajo por el compromiso con los pacientes, recomendando que lo que tienen que hacer es dotar a los hospitales de insumos, alimentos, agua.

Advierte que la crisis del sector salud no es responsabilidad de las sanciones, señalando que si asi fuera, no estaría el país lleno de bodegones, de camionetas de lujo en las, no se contarían con los recursos para reprimier al pueblo, advirtiendo que estamos en presencia de una especia de burbuja, donde el gobierno tiene dinero para reprimir al pueblo, pero no tiene recursos para la salud.

Madre de paciente

Zulema González es la madre de un niño que tiene tres años esperando por un transplante de medula osea, afirmando que los quirofanos del J.M. de los Ríos no estan funcionando, los laboratorios no tienen reactivos para hacer los análisis, denunciando que tienen que hacer las hematologías y demás exámenes químicos por fuera y cuestan más de 1,2 millones de bolívares, de los cuales no disponen los familiares.

Señaló que hasta ahora no han tenido ninguna respuesta, por parte del Gobierno, sobre los trasplantes de médula osea y solo se les llamó cuando murió el ultimo niño que estaba en la lista de espera, pero a partir nada se ha sabido sobre los niños que van para trasplante de medula osea.

Médico residente

Vietnam Vera, medico residente del J.M. de los Rios, señala que el problema de la salud es complejo, indicando que la dotación de medicamentos e insumos debe hacerse en forma regular y recurrente y con productos de calidad, de lo contrario nada se esta haciendo, porque se esta incumpliendo con el derecho a la salud.

“Cada vez que entra un pacienta aca, no solamente es la falta de insumos, de servicios, de recursos porque no los hay, no los dotan, esto es un concepto social , es un concepto de país, es el caso de un niño que requiere un medicamento y en algún momento lo hay, pero hay otros en que no existe y no tiene el dinero para comprarlo, o no tiene un techo que lo resguarde, o el padre no tiene el dinero para alimentarlo, de allí que la salud es todo, de allí que todos los tienen derecho al nivel más alto de calidad de salud posible”, afirmó.

Dijo que en el centro asistencial no solamente hay un problema de médicos, sino tambien de enfermeras y enfermeros, personal administrativo y obrero debido al salario escaso, sin insumos, sin mecdicamentos, pero sin embargo, el personal viene a trabajar, a pesar de que gasta más en transporte, que lo que devenga como salario, indicando que cada vez hay menos personal en el hospital.

Consultado en torno a si existen los mecanismos para enfrentar algún caso del Coronavirus, el doctor Vera no respondió directamente, solamente se limitió a señalar que en el hospital ni siquiera hay agua, afirmando que “la respuesta es obvia”.