Delcy Rodríguez confirmó dos casos de Coronavirus en Venezuela #13Mar

A través de una rueda de prensa Delcy Rodríguez confirmó este viernes 13 de marzo dos casos de Covid19 en Venezuela, los cuales se encuentran en el Estado Miranda. Afirmó que se trata de una mujer de 41 años que estuvo de viaje entre Estados Uidos, Italia y España; y un hombre de 52 años, que estuvo en España. . Afirmó que ambos casos están aislados, y las personas que entraron en contacto directo con éstos, se encuentran en cuarentena preventiva. . Indicó además que las personas que llegaron al país desde Madrid, entre el cinco y el ocho de marzo, deben entrar en cuarentena preventiva y que el Ministerio de Salud venezolano está aplicando los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. . "Tenemos un equipo contactándolos, para que sepan qué deben hacer en este caso, pero también para concer la situacion particular de las personas que estaban en ambos vuelos (los que llegaron al país el cinco y el ocho de marzo). . Recordó que entre las medidas que anunció Nicolás Maduro el pasado jueves, se prohibió todo tipo de concentraciones públicas que faciliten la propagación comunitaria.