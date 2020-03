Víctor Hugo Basabe: No es hora de la “viveza criolla”, es la hora de la solidaridad #14Mar

A través de su cuenta en Twitter, el Obispo de San Felipe y Administrador Apostólico de Barquisimeto, Víctor Hugo Basabe, criticó que algunas personas inescrupulosas estén intentando enriquecerse con el coronavirus.

“El Coronavirus en Venezuela exige de nosotros, además de prevenir, no verlo como la oportunidad para aprovecharse de los demás. He sabido de personas que comienzan a especular con los precios de tapabocas y alcohol. No es hora de la “viveza criolla” es la hora de la solidaridad“, escribió en su red social Twitter.

También cuestionó que las medidas implementadas por Nicolás Maduro para combatir el coronavirus no sea aplicada para algunos establecimientos de la ciudad.

“¿Será que las medidas de emergencia por el Coronavirus alcanzan también a los bodegones que venden caña? Porque los de Barquisimeto están que parecen ferias en la calle”, se preguntó Basabe.

