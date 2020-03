RETACITOS #15Mar

Ya es oficial, el ejecutivo por fin se decidió a informar que hay casos de Coronavirus en Venezuela, y por supuesto han comenzado las carreras y la aplicación de medidas preventivas en los terminales aéreos, marítimos y terrestres de todo el país; las reacciones de la gente eran de esperarse, se han acabado en horas en los anaqueles productos como jabones, alcohol, mascarillas, toallas húmedas y productos desinfectantes; el Gobierno declaró la emergencia, han sido suspendidas las clases, todas las actividades culturales, se han cerrado los cines, teatros y bibliotecas, la industria ha ordenado suspender aquellas actividades donde hayan grupos de personas; se requiere de mascarillas para entrar al Metro de Caracas y se mantiene la recomendación para las personas más vulnerables, como son las que tienen más de 60 años, a quedarse en casa, salvo que tenga que salir por razones de fuerza mayor. Sin embargo, en el caso de Lara se plantean algunas incongruencias, nadie sabe nada sobre el tema, las autoridades sanitarias no dan la cara; pero la guinda de la torta es que los dos hospitales que han sido asignados para atender los casos del Covid-19, uno está ubicado en Sarare a muchos kilómetros de Barquisimeto, y el otro es un CDI en San Jacinto en la vía hacia Duaca, los cuales según los entendidos, no tienen los soportes necesario para enfrentar una situación de esta magnitud, de tal manera que solamente hay que rezar y que Dios nos agarre confesados. Aseguran que en Lara hay casos sospechosos, aun sin confirmar.

*****

El problema de los servicios públicos en Urdaneta, sobre todo en cuanto al suministro de agua se complican, lo que coloca a ese municipio en una zona de riesgo mayor, ante la inminente amenaza del Coronavirus en el país, donde el agua es un factor vital para enfrentar cualquier problema de carácter sanitario. Esta semana en Siquisique, cuando los vecinos planteaban en las oficinas de Hidrobarro, la necesidad de tener información precisa en torno a los planes de contingencia de la empresa para resolver la problemática, quien hace acto de presencia es el Prefecto, quien de paso no tiene velas en este entierro, y al parecer en forma grosera y abusiva amenazó con llamar a la policía y poner presos a quienes estaban protestando, dejando las evidencias de la forma cómo reaccionan los funcionarios adscritos a la gobernación cuando la gente le exige y le pide respuestas claras y concretas en relación con la prestación de alguno de los servicios, en este caso, en torno al caso del suministro de agua que es un elemento vital, para hacer frente al Covid-19 que ya el gobierno, por fin se decidió a confirmar que este mal ya está en Venezuela, lo cual supuestamente venían ocultando de manera irresponsable, según comentan quienes verdaderamente conocen de esta materia.

*****

Por los vientos que soplan, diera la impresión que el programa Alimenta la Solidaridad Lara, supuestamente ha estado destinando los alimentos e insumos de la ayuda humanitaria, para hacer proselitismo político. Se asegura que desde Caracas se envían las dotaciones completas, pero llegan fallas y no se están cocinando en los distintos comedores de Iribarren. Los vecinos del depósito donde se entregan los alimentos, carrera 3 entre 11 y 12 en Barrio Unión, ven como llegan las pacas de harina de maíz, pero en los comedores no se han comido la primera arepa; lo que preocupa es que gente vinculada con el programa, de un tiempo para acá, andan luciendo teléfonos de última generación y comercializando con divisas, lo que pareciera evidenciar que el negocio está siendo muy lucrativo; pero además consideran como sospechoso y despierta muchas suspicacias, es que dizque en las vecindades del depósito se montó un negocio donde se vende comida y donde se comercializan rubros que poco se ven en la calle, lo que ha puesto a la gente a hacer preguntas que no han obtenido respuestas, entre otras: ¿Se trata de ayuda humanitaria o es el resuelve personal de algunos vivos?. Confío en que no vayan a venir con explicaciones simplistas, porque lo que está a la vista no necesita anteojos.

*****

A propósito, creemos no estar equivocados, pero la ayuda humanitaria que está llegando a Venezuela, proveniente de distintos países del mundo, que están conscientes de la profunda crisis por la que están atravesando la mayor parte de las familias venezolanas, debe ser destinada a atender a los sectores más vulnerables en todo el territorio nacional. El planteamiento se debe a que al parecer algunas organizaciones políticas, sobre todo los tradicionales partidos del estatus, supuestamente están distribuyendo esta ayuda humanitaria, al menos en el caso de algunos municipios del estado Lara, no entre toda la población, sino entre los “compañeritos de partido” que reciben los medicamentos, complementos alimenticios y otros rubros, lo cual implica una total discriminación a la cual es imperativo ponerle remedio, y son los dirigentes de estas organizaciones, los primeros que deben oponerse a estas prácticas, ya que sus organizaciones están cometiendo los mismos errores que tanto la critican a las organizaciones de la revolución. En estos momentos, hay gente que está documentando estas denuncias en varios municipios, porque los propios vecinos dentro de su propia humildad, denuncian que “a mi no me dieron porque yo no soy del partido”, lo cual constituye una total y absoluta aberración, que merece el rechazo y el repudio de todos. Cualquiera que haya sido víctima de una situación como la que hemos denunciad, le ruego que me haga llegar los datos para que se entere el país de lo que está ocurriendo.

*****

Nuevamente los venezolanos respondieron al llamado de Juan Guaidó a las calles, incluso hasta los propios organizadores se sorprendieron al ver como la gente de volcó en las calles, no solamente en la Capital de la República, sino también en Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Maracay, San Felipe, Mérida, San Cristóbal, Barcelona, Margarita, San Fernando de Apure, Altagracia de Orituco, fue realmente una movilización en todo el país en lo que constituye una demostración contundente que indica que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio y está dispuesto a seguir luchando para que el mismo se concrete, más temprano que tarde. Sin embargo, tenemos que ser objetivos y señalar, por lo menos en el caso de Caracas, aún cuando se dijo que se lograron los objetivos, seguramente refiriéndose al retorno de la gente a la calle, a muchos les quedó un mal sabor en la boca, luego de que con la primera escaramuza con los efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, los dirigentes y los diputados se marcharon a la Plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, donde desde temprano ya tenían instalado el escenario para realizar la sesión del Parlamento, lo que hizo pensar a muchos que nunca hubo la intención de llegar al Palacio Legislativo. Por eso es preferible no crearle al pueblo falsa expectativas, porque luego queda la frustración y la desconfianza.

*****

Durante la concentración en la Plaza Juan Pablo II, se vio la presencia de mucha gente joven, estudiantes universitarios, trabajadores de la salud, enfermeras, del Metro de Caracas, médicos que reclaman medicinas y denunciaron la paralización de la mayoría de los servicios en el hospital J.M de los Ríos, dejando desamparados a una gigantesca población de niños que allí acudían en busca de la solución a sus problemas de salud; también se pudo observar presencia de muchos dirigentes empresariales, sindicales, ganaderos, productores agrícolas y, por supuesto, llamó poderosamente la atención como estuvieron participando en la manifestación algunos parlamentarios que se encuentran en el exilio, como es el caso de Simón Calzadilla; Carlos Paparoni, también apareció Luis Florido quien tenía varios meses fuera del país, quien se ve obligado a salir y a entrar por los caminos verdes, debido a que tiene prohibición de salida de país y el régimen le retuvo su pasaporte. Insistimos en la necesidad de que las personas que están ocupando posiciones de liderazgo, revisen sus estrategias, porque ante las actuales circunstancias que vive el país, no se pueden exponerse a seguir perdiendo el favor del soberano, que también se cansa. Para fortuna de la oposición, la capacidad de maniobra del régimen es prácticamente nula y tiende a empeorar, con los últimos acontecimientos mundiales en materia petrolera, lo que ha provocado una brutal caída en los precios, llegando algunos analistas a pronosticar que el barril de crudo puede caer por debajo de los 20 $/Bl, lo que constituiría una catástrofe para el inquilino temporal de Miraflores.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que la empresa de Cementos Vencemos Lara, que en su momento fue una de las principales plantas de producción de cemento del país, garantizando el abastecimiento de tan vital insumo para la industria de la construcción, no solamente para Lara, sino también para Yaracuy, Portuguesa, Falcón, Trujillo, Cojedes y Barinas, hoy se encuentra en el mayor abandono, la mayoría de los hornos no funcionan, los han canibalizado, al parecer la mayoría de los trabajadores se han ido, apenas quedan unos pocos, quienes allí permanecen debido a la gran cantidad de años que han estado laborando en esta planta. Aseguran que les pagan salario mínimo y les compensan todos los entregándoles una paleta con 48 sacos de cemento para que la vendan, pero como no tienen mecanismos para la comercialización, dizque se ven obligados a venderles el producto a los jefecitos castrenses que están administrando lo poco que quede de la empresa. Asimismo, aseguran que el Club Vencemos, también desapareció y no es ni la sombra de lo que otrora fue. Señalan que dos ingenieras con alta preparación que trabajaban en la planta, dizque les hicieron la vida imposible, y hoy están laborando en Colombia, ganando en dólares. En los últimos días llamó la atención que los jefecitos mandaron a abrir una larga zanja y en ella dizque enterraron no se sabe cuántos millones en billetes de 100 y 200 bolívares, ya que nadie los recibe y luego los taparon y allí quedaron sepultados. Las paletas de lubricantes que llegaron a la planta, también se desaparecieron y nadie vio ni escucho, tampoco hubo responsables. ¡¡Una verdadera lástima!!

*****

Recientemente entrevistaron en una emisora radial al ex dirigente de la revolución Nicmer Evans, quien por estar en desacuerdo con las desviaciones de la revolución fue execrado del PSUV, y como siempre ahora en sus declaraciones formuló fuertes críticas a los dirigentes del proceso. Por ejemplo, cuando fue consultado en torno al incendio de los galpones del CNE en la autopista Caracas-Guarenas hace unos días, señaló que de acuerdo con su criterio, el principal sospechoso era Dioasdiablo, porque es el único que está negado a que en el país se realicen elecciones presidenciales, lo cual no oculta, sino que lo manifiesta tanto pública como privadamente. También sugirió en el mismo programa, que quienes estaban conformando el Comité de Postulaciones para el CNE, deben tener mucho cuidado con un personaje, ya que es perrunamente fiel a Diosdiablo, como es Julicha, y señaló como ejemplo que este es el único personaje que insiste en que el nuevo CNE debe ser designado por el TSJ ante la posición de desacato de la AN, advirtiendo que en vista que el personaje es más falso que un dólar ruso, no pueden confiar en lo que diga, porque recibe línea en forma directa del presidente de la ilegitima Asamblea, sobre todo ahora cuando lo han designado segundo de a bordo de Ángel Medina. A este personaje, con el pedigrí que tiene, hay que montarle una lupa encima.

*****

Son un secreto a voces los altos números de bajas y renuncias de los empleados fijos adscritos a la alcaldía del municipio Iribarren, sin mencionar los supuestos abusos a nivel laboral que se vienen ejecutando durante el mandato del jefecito. Entre las denuncias más recientes destacan una serie de liquidaciones arbitrarias, realizadas previas a la formalización del proceso de incapacidad que vienen realizando algunos trabajadores. Este tipo de decisiones tomadas de manera autoritaria y con el consentimiento del burgomaestre achocolatado, violan los derechos laborales de los funcionarios de carrera, quienes durante el proceso de otorgamiento de una jubilación especial por incapacidad, se ven amenazados por la Dirección de RRHH, al imponer liquidaciones y fin de contratos al momento de darse por notificados del mencionado procedimiento, con lo que buscan desentenderse de los compromisos contractuales que deben cumplir con los funcionarios, y cancelar las deudas contraídas por la alcaldía ante la tesorería de Seguridad Social del IVSS, en lo que respecta al trabajador asegurado. De allí que en vista de la grave crisis de salud que atraviesa el país, no existe ningún tipo de consideración por parte del Alcalde para con sus trabajadores, quienes se ven obligados a renuncian al ejercicio de sus labores por motivos de salud en muchos casos con diagnósticos crónicos y oncológicos, es por eso que los trabajadores, quienes no reciben ninguna protección laboral, inician sus procesos de desincorporación, tal como lo establece la Ley, pero al parecer es completamente desconocido por la administración de turno.

*****

A propósito, los trabajadores también denuncian que en la Alcaldía del municipio Iribarren, no se ha firmado la convención colectiva desde que estaba la profesora Amalia Sáez y dizque la directora de RRHH la mando a eliminar por orden del burgomaestre, por lo menos esta es la excusa que da la jefecita de personal; asimismo denuncian que la funcionaria firma supuestamente usurpa el título de licenciada, cuando de acuerdo con las investigaciones realizadas solamente es TSU, pero firma los oficio en gacetas, circulares con un cargo que al parecer no ha obtenido en ninguna universidad reconocida del país, ¿será que en el Colegio de Contadores del estado Lara no se han dado cuenta de esa irregularidad? Se preguntan quienes allí laboran, recuerdan que el manual de cargos y funciones que está actualmente en plena vigencia, establece que un director(a) de RRHH para la este cargo debe tener título universitario de abogado(a) o de licenciado(a) en Administración, requisitos con los cuales al parecer no cumple la actual jefecita. En todo caso, una manera fácil y directa de demostrar que llena los requisitos del perfil de este cargo, es mostrar el título universitario y su registro y carnet del colegio profesional correspondiente. A todas estas, que es de la vida del sindicato de trabajadores de la Alcaldía, que brilla por su ausencia ante estas irregularidades que están a la vista de todos.

*****

Sería interesante averiguar si es cierta la denuncia que están haciendo diversos sectores en Palavecino, y es que al parecer cualquier persona que tenga la necesidad de realizar alguna gestión para obtener una permisología para instalar algún negocio, aún de acuerdo con la normativa legal vigente, los interesados en agilizar los trámites supuestamente tienen que reportarse con la dependencia encargada de otorgar estos permisos; se comenta tras bastidores que de allí la proliferación de bodegones en la zona, comercios de todo tipo, pero además para obtener un permiso de construcción, la obtención de alguna carta catastral y pare usted de contar, supuestamente tiene que cancelar las tarifas establecidas para cada tipo de documento, con la agravante que el pago solamente se acepta en divisas, y por montos significativos, de allí que en los pasillos se dice que quien tiene el negocio se ha estado enriqueciendo de una manera grotesca, lo cual se observa en los cambios en su nivel y calidad de vida. Por supuesto, todos saben quién es, incluso cuando hay algún documento “trancado” le recomiendan anda por la alcaldía y solicitas a tal persona allí te resuelven, pero tienen que pagar en divisas. Lo cierto es que este negocio es voz pópuli.

*****

Siempre hay personas que se preocupan por las injusticias que muchas veces se cometen, y es que precisamente durante la reciente celebración del Día de la Mujer, causó malestar entre los larenses que nadie se acordara de una dama llamada Flor Hernández de Malvacía, la primera mujer policía de Lara, de Venezuela y quizás de América Latina, quien vivió, ejerció y está sepultada en el en cementerio San Francisco de Barquisimeto. No hay que olvidar que en el pasado no las mujeres no tenían acceso a la GN, al Ejército, a la Fuerza Aérea ni a la Armada. Asimismo ejerció sus funciones en la época de la guerrilla venezolana, donde la violencia se ensañó contra los hombres de azul y casi a diario aparecía asesinado un policía, siendo esta valerosa mujer, quien además siempre fue el sustento del hogar, hoy un ejemplo a seguir. Hoy muchos larenses se pregunta, porque en la Plaza de los Ilustres en Barquisimeto, donde hay personalidades de una talla moral muy elevada, allí debería estar una dama como esta y con todos los honores, que además le han sido reconocidos por revistas internacionales. No hay que olvidar, por ejemplo, que Carmelina llegó a ser almirante de la Armada, gracias a este primer paso de Flor Hernández de Malvacía, de allí que vaya esta especie de homenaje demorado para las familias de tantos valores larenses y de Venezuela, que de alguna manera siempre son recordados por sus deudos, y mientras haya una persona en el mundo que los evoquen, jamás serán olvidados.

Juan Bautista Salas