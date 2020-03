VIDEO Desalojan el Big Low Center como prevención ante el Covid-19 en Valencia #16Mar

Este lunes usuarios y trabajadores del terminal de Valencia conocido como el Big Low Center en el estado Carabobo, denunciaron el desalojo y cierre de la principal estación de autobuses de la entidad como medida de prevención contra el coronavirus Covid-19.

La Policía de Carabobo a través de un megáfono ordenó desalojo del Terminal de Pasajeros Big Low Center de Valencia por órdenes de la Alcaldía de Valencia a través del Instituto Municipal de Tránsito Terrestre (IAMTT).

Alrededor de las 12 del mediodía de este lunes un numeroso contingente de la policía del estado cercó el paso al lugar y ordenó el desalojo de usuarios y trabajadores.

Personas que pretendían viajar a otros lugares se vieron en la necesidad de regresar a sus casas en vista de la imposibilidad de viajar.

“A las 11 de la mañana llegaron los policías a sacar a todo el mundo, trancaron los comercios a los buhoneros los mandaron a salir. A nosotros nos dijeron que sacaramos los carros, a guardar los carros y que no podíamos cargar (pasajeros) en ningun lado. Estamos a la deriva, yo que trabajo de fiscal prácticamente me dejaron desempleado porque los carros se me fueron todos. Dijeron que los carros para fuera, no quieren carros en el terminal, ni trabajando. Todo el mundo para su casa”, dijo un trabajador del Big Low Center a TV Venezuela.