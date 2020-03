HistoriaMenuda Un monstruo en la Feria de 1940

View this post on Instagram

Un monstruo en la Feria de 1940 La Primera Feria Exposición se efectuó en Barquisimeto en 1940 y fue el acontecimiento más importante de ese año, tal y como lo reseñó El Impulso el 14 de diciembre de ese año, un día antes de inaugurarse el evento. . El edificio que albergó las salas de exposición se construyó exclusivamente para albergar la feria y son las mismas instalaciones que hoy ocupa el Hospital Luis Gómez López de la capital larense. . Entre las exposiciones hubo una que llamó particularmente la atención, se trataba de la imponente osamenta fosilizada del Megaterio, monstruo prehistórico descubierto en las montañas de San Miguel, en el hoy municipio Jiménez del estado Lara, por el hermano Nectario María y otros paleontólogos de la congregación de La Salle en 1915. . Mastodontes y megaterios y otras bestias antediluvianas merodeaban por estos predios hace miles de años, y gracias al trabajo paleontológico de los expertos de La congregación de La Salle, entre ellos los hermanos Juan, Arístides, además por supuesto Nectario María, pudo recuperarse aquel extraordinario esqueleto del mamífero prehistórico que se alimentaba de hierbas y se asemejaba a una pereza gigante, cuyo peso aproximado era de una tonelada y que ergido podía medir hasta más de tres metros y que según reseñó El Impulso, tenía una edad aproximada de doce mil años. . La osamenta fue armada y pasó a formar parte de la colección del museo del colegio La Salle. Luego fue presentada en aquella primera Feria Exposición que se inauguró el 15 de diciembre de 1940 y se extendió por una semana. La exposición del megaterio despertó la curiosidad, asombro y hasta temor de muchos lugareños, ya que algunos aseguraban que todavía era posible ver aquellos monstruos, que aún vivían escondidos en las montañas larenses, caminando con chivos y ovejos en sus fauces, pero de eso hace ya 80 años y los relatos pasaron a formar parte de las leyendas y el folclore local. . Texto: Oscar Castro Leal Edición: Victoria Peña Fotos: Archivo IMP, Cortesía Carlos Guerra Videos: Amábilis Cordero, Megatherium, Prehistorics Predators of Ice Age . #Regionales #Barquisimeto #Monstruo #Feria #Exposición #Megaterio #17Mar