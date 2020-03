OPINIÓN Se busca un emprendedor: Hábitos Emprendedores (Parte V) #17Mar

“El éxito consiste en vencer el miedo al fracaso”

Charles Augustin Sainte-Beuve

El quinto hábito será EJERCITA TU FORTALEZA

Los autores del libro MISIÓN EMPRENDER reflexionan escribiendo que “Imaginate que llegas a un mirador en lo alto de una montaña y que ese mirador no tiene barandilla. Probablemente no te atreverías a asomarte y te mantendrás a una distancia más que prudencial para no correr el riesgo de caerte. Ahora imagínate ese mismo mirador con una sólida barandilla fuertemente clavada al suelo. En este último caso, seguramente te acercaras lo más cerca posible del borde, ya que para ti el solo hecho de saber que existe la barandilla, te brinda mucha seguridad”

Realmente la barandilla son tus fortalezas y ya.

Por lo tanto, resultaría insensato enfrentarse a los retos de cada día como emprendedor, sin tener claras cuales son tus fortalezas.

El problema es que al no conocer cuales son tus fortalezas, eso te provoca inseguridad lo que te lleva prudentemente a no asumir ciertos riesgos calculados, que son importantísimos asumir como emprendedores.

Estamos adiestrados desde niños para conocer nuestras debilidades, pero no para conocer y explotar nuestras fortalezas, y mucho menos para hacerlo a diario.

Y como recalcan los autores “Sin embargo, si quieres disfrutar de una vida emprendedora con resultados positivos es imprescindible averiguar cuales son tus fortalezas y hacer uso de ellas cada día. Vamos a insistir de nuevo por si te has distraído: cada día significa cada día. Hacerlo con frecuencia no es suficiente. El éxito es una plantilla y una ciencia casi tan exacta como las matemáticas. Conocerla permite obtener resultados muy precisos y una de las claves de esta plantilla (que emplean los emprendedores de éxito) es apalancarse en su fortaleza cada día”

Tu fortaleza es genuina y no puede, ni debe ser comparada con la de nadie.

Definitivamente, para saber cual es tu fortaleza,analiza qué habilidad has puesto en funcionamiento para ser capaz de salir adelante en los retos que has afrontado en la vida. Quizás ha sido la comunicación, la perseverancia, la observación, la honestidad, la humildad, la sociabilidad, la diplomacia, la minuciosidad, el cumplimiento, la planificación, la iniciativa, tener metas claras, estar bien informado, asumir riesgos calculados, ser persuasivo y crear redes de apoyo,trabajar con eficiencia y calidad o la autoconfianza, etc. Sea la que sea, es importante que la conozcas y la potencies cada día.

Italo Olivo

www.iolivo.com