EncuestaIMP Más del 60% de los ciudadanos consideran no estár en condiciones de cumplir cuarentena

A través de una encuesta realizada por Elimpulso.com, a propósito de las recientes medidas ordenadas por las autoridades de salud en Venezuela, entre las que destaca la cuarentena total, debido a la llegada del COVID-19 al país y el aumento de casos de esta patología, los usuarios manifestaron en su mayoría no estar en condiciones de cumplirlas.

Diversos fueron los motivos expresados por los ciudadanos, quienes afrontan con preocupación la llegada de la pandemia al país, en medio de una severa crisis económica y de servicios públicos que imposibilitan la permanencia total de las personas en sus hogares.

“¿Estas en condiciones de permanecer en cuarentena ante el coronavirus?”, fue la pregunta hecha por Elimpulso.com a los usuarios, quienes en el caso de la red social Instagram, se inclinaron por la opción “No”, en un 65%, mientras que la opción “Si”, sólo tuvo un 35% de votos.

Mientras tanto, en Twitter, la opción “No”, contó con 61.8% de los votos y el “Si”, 38.2%.

Asimismo en Telegram, los usuarios respaldaron con un 54% la opción “No”, mientras que el “Si”, tuvo el 46% restante de aprobación.

Entre las preocupaciones de los usuarios se encuentra la paralización laboral que implica la cuarentena, así como los riesgos económicos que puede traer la prolongación de la misma.

“El venezolano promedio vive el día a día y si no trabaja no come, si bien es cierto que la cuarentena es necesaria para prevenir la propagación del virus, la lamentable condición del país no da abasto para esto”, expresó una usuaria consultada.

Mientras que otro ciudadano consultado en redes, aseguró: “Por seguridad de mi Familia y de la gente estoy dispuesto a ser el sacrificio tenemos que tomar conciencia esto no es un juego ni un virus común, esto es más grave de lo que la gente piensa”.

Por otra parte, habitantes de varias comunidades de Barquisimeto y el municipio Palavecino, expresaron que les es imposible cumplir con la cuarentena debido a la falta de agua que azota a ambas localidades, siendo un elemento esencial para el lavado de manos y aseo personal, considerado una de las principales medidas de prevención del coronavirus.