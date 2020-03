HCAMP de Barquisimeto implementa medidas de prevención ante el COVID-19 #18Mar

Elimpulso.com se trasladó al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto y observó como funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Lara pedían a familiares de pacientes organizarse y evitar la concentración de personas a las afueras del área de emergencia.

“La instrucciones que estamos dando es que eviten aglomerarse, para eso lo ideal es que cada paciente pueda tener máximo dos personas en las instalaciones de este centro de salud en un área reservada para ello y de esta manera cumplir con el decreto de cuarentena”, expresó una funcionaria de seguridad al equipo de prensa.

Por su parte, Ana Karina Giménez, familiar de un paciente mostró su inconformidad con la medida. “Nos quieren sacar del frente de emergencia para llevarnos a la sala de espera pero ¿como hacemos?, si nos vamos a ese lugar ¿quién nos va a informar a nosotros si el paciente necesita algún examen o medicamento?”.

Marianela Carucí, otras de las personas consultadas quien padece de asma, manifestó que antes de llegar al HCAMP recorrió varios centros de salud de la ciudad para ser nebulizada pero ninguno cuenta con los equipos requeridos para realizar ese procedimiento.

“Recorrí varios centros de salud entre ellos el hospital militar para nebulizarme y no tenían los insumos, ahora vengo hasta acá y me dicen que es para estrictas emergencias pero yo necesito que me atiendan para poder respirar con normalidad”, puntualizó.