View this post on Instagram

#AvanceIMP Las adyacencias del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto permanecen cerradas por cuerpos de seguridad del Estado. . En la estación de servicio ubicada en el lugar solo están abasteciendo de gasolina a personas del sector salud, transporte, seguridad y medios de comunicación, según informaron las autoridades. . También se observó una cola de camiones cisternas, quienes también serán atendidos para garantizar el suministro de agua a las comunidades. . Texto: Enrique Suárez Cámara: Luis Miguel Rodríguez . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Gasolina #Combustible #Barquisimeto #Lara #Contingencia #Covid19 #Coronavirus #Información #News #Noticias #ElImpulso #19Mar