Falta de gasolina agudiza la crisis para enfermos crónicos de Lara #19Mar

Van tres días de cuarentena por Covid-19 en el Estado Lara y el abastecimiento de gasolina ha sido el servicio público con mayor ausencia en la entidad. Esa situación, entre otras cosas, ha agudizado la ya crítica situación de los pacientes crónicos, quienes deben trasladarse tres veces por semana hasta las unidades de diálisis para realizarse sus tratamientos, (en el caso de los que tienen insuficiencia renal) o bien, buscar la costosa insulina para el caso de los diabéticos.

Yaniry Evies es paciente renal y diabética, y al igual que Nancy Delgado, vio ayer y hoy cómo no llegaron algunos de sus compañeros a las unidades de diálisis Razetti y La Pastora para hacerse sus tratamientos. La razón: no tenían gasolina o forma de llegar al centro de Barquisimeto, donde están dichas unidades. Al menos 12 pacientes no acudieron hoy en la mañana a hacerse su tratamiento, según denuncias de ambas mujeres.

La dirección de salud no sabe qué hacer en esta situación, están realizando un ensayo con nosotros. Luisabeth Pernalete, paciente diabético.

Esta dificultad en el traslado también le ocurre a las enfermeras y médicos que deben aplicar y verificar el cumplimento de la diálisis. Nancy Delgado, afirmó que en la Unidad La Pastora están preocupados puesto que las autoridades de salud en Lara no garantizan la gasolina para que el personal de salud y los pacientes puedan llegar hasta los centros médicos, pese a que es ésta una prioridad para el Estado.

Injusticia en el Peaje Cardenalito

Denunciaron también que un paciente renal que venía de Yaritagua para dializarse, fue tratado con violencia por funcionarios de seguridad en el Peaje El Cardenalito, quienes rompieron su informe médico y no lo dejaron pasar a Barquisimeto. “No quieren dar validez a los informes que nos dan en la unidad de diálisis”, dijo Delgado. Esta situación es contraria a la medida de consideración con las prioridades médicas en el Estado, las cuales indicó Carmen Meléndez se deben cumplir en Lara.

#VIDEO Pacientes crónicos de Lara exigen sus medicinas a la Dirección de Salud #2Mar

Salvoconducto para familiares de pacientes crónicos

Yaniry Evies consideró vital que se permita llenar el tanque de gasolina de los familiares de pacientes crónicos y del personal de salud que los atiende. “El doctor Cabrera (Secretario de Salud en Lara) dijo que habilitarán una ruta para que los pacientes lleguen a las unidades de diálisis, pero ¿dónde está la ruta para los médicos y enfermeras?”, cuestionó.

Comandante de la Zodi: Habrá gasolina disponible solo para vehículos esenciales en El Terminal y La Campiña #19Mar

Los pacientes consultados por Elimpulso.com indicaron que la directora de la Unidad de Diálisis La Pastora intentó pagar un transporte para pacientes y personal, sin embargo no logró conseguir a alguien que tuviese gasolina para hacer los traslados.

“Estamos peor que en el apagón de 2019”

Distinto a la crisis eléctrica de marzo de 2019, la falta de gasolina en esta cuarentena por el nuevo Coronavirus empeoró el panorama para estos pacientes, quienes el año pasado al menos podían moverse de sus casas, pero este año sus vidas corren mayor peligro al no poder trasladarse.

Silencio de las autoridades de salud

Aseguran los pacientes que este año no han recibido tratamiento de parte de la Secretaría de Salud. Es el caso de Luisabeth Pernalete, quien es diabética y debe usar insulina Lantus, la cual le otorga este organismo debido al alto costo de esa medicina. No obstante ante la falta de respuesta del ente oficial, pagó 2 millones 700 mil bolívares por un dial de esa medicina, la cual le dura 30 días.

En la misma situación están pacientes oncológicos y con trasplante de riñón, quienes tienen entre tres y cinco meses sin recibir su tratamiento de alto costo, el cual debe garantizarles el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en corresponsabilidad con la Secretaría de Salud en Lara, a título del Doctor Javier Cabrera.

A diferencia de Pernalete, Evíes sí ha recibido tratamiento para su diabetes este año por parte de la Secretaría de salud, pero ella requiere de una medicina distinta al Lantus, que es la NPH y Cristalina. Como ella, otras personas diabéticas sí han recibido tratamiento.

Un aproximado de 1800 pacientes crónicos en Lara esperan por acciones favorables y a tiempo de parte del ente de salud regional, pues aseguran que sus vidas dependen de ello.