AvanceIMP Unidades autorizadas esperan por suministro de gasolina

View this post on Instagram

#AvanceIMP Aún no han iniciado las actividades para equipar combustible en la estación de servicio de La Campiña, ubicada en el municipio Palavecino. . Hay poca afluencia de personas, quienes con el paso de los minutos, comienzan a hacer una cola a la espera de poder equipar sus vehículos de combustible. . Es importante mencionar que la gasolina será suministrada solamente a unidades especiales, como por ejemplo, a los trabajadores del área de la salud, alimentación, seguridad y medios de comunicación. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Daniel Valencia Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calle #Ciudad #Gasolina #Combustible #Cola #Palavecino #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #19Mar