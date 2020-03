Aquiles Hopkins: Se debe garantizar el combustible para que los alimentos lleguen a la mesa del venezolano

No hay insumos en Venezuela para la producción, de cara al ciclo más importante que es el de invierno que comienza en el mes de mayo, no hay semillas, no hay agroquímicos, no hay fertilizantes, tampoco hay repuestos para nuestras maquinarias, lo que hemos venido denunciando día tras días desde hace mucho tiempo, afirmó el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins.

Al referirse a la situación coyuntural, señala que no hay gasolina porque destruyeron la industria petrolera, pero como se administra esta escasez y hacia donde la dirigimos, “hay que dirigirla a los estados productores, porque sin alimentos no hay salud, Zulia, Tachira, Trujillo, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guarico, Yaracuy, Carabobo tienen problemas por combustible, hay más diesel que gasolina y esa poca gasolina que hay es necesario priorizarla para los sectores productivos, para poder distribuir esa comida que aún se esta produciendo en el campo venezolano, para que llegue a los centros de consumo, los pescadores del estado Falcón que llevaban su pesca a los centros de consumo no están llegando, lo mismo ocurre con los pescadores de Nueva Esparta, de Sucre y del estado Anzoátegui”.

Recordó que en estos momentos están cosechado tomate, pimentón y cebolla en el estado Guárico y sur de Aragua, pero no esta saliendo la cosecha porque los productores no tienen como ir a los centros de distribución y lo mismo esta ocurriendo con los productores de maíz, de papas, raíces, tubérculos y plátanos.

“Y de cara al próximo ciclo de siembra como vamos a encararlo sin insumos y sin poder ir a nuestras fincas, tenemos información de un central azucarero que está a punto de paralizarse porque los trabajadores no tienen como llegar a sus centros de trabajo, entonces hay que generar atención prioritaria a la salud y a lo que tenga que ver con la producción de alimentos, sin alimentación no hay salud, así que hay que dar prioridad a los responsables de producir esa comida y de que esa comida llegue a los centros de consumo y obviamente a los profesionales de la salud para que juntos podamos enfrehtar esta crsis que estamos viviendo”, afirmó .

Alertó sobre la situación dificil que enfrentan muchos productores del campo, que no podrán sacar sus cosechas a los centros de consumo, corriéndose el riesgo de que pueda perderse.

“Nosotros hacemos un llamado de atención, la solución no puede ser acabar con los mercados a cielo abierto, porque eso es generación de ingresos y empleo para parte de la población y suministro de alimentos para otra parte, así que hay que buscar una salida, ver como se organizan, cada quien con su tapaboca, sus guantes, hay que buscar las maneras pero no se puede acabar con los mercados a cielo abierto, tiene que fluir el abastecimiento de alimentos a la población, la agroindustria necesita apoyo, los encargados de la producción primaria necesitamos ayuda urgente para poder seguir llevando la comida al plato de los venezolanos, señaló Hopkins.

El lider del sector agrícola reclama atención prioritaria para los sectores de la salud y de producción de alimentos, flexibilizar el encaje bancario para que retorne el crédito y exista financiamiento de manera violenta de manera que el empresariado nacional pueda hacer frente a esta crisis.

“Si entendemos el problema vamos a encontrar la solución, si no lo entendemos, no la vamos a conseguir, hago un llamado de atención a que veamos la problemática con cabeza fría, a los responsables de las políticas agrícolas del país y entender el problema, que la solución no es el CLAP ni correr el bulto para el que esta enfrente, solamente juntos podremos salir de esto y esta es la posición del sector prvado y del sector productivo, le hemos hecho el planteamiento a la Asamblea Nacional porque tiene que venir ayuda humanitaria, solamente juntos vamos a salir de la crisis”, aseguró en entrevista televisiva.