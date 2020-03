Ausencia de gasolina tiene en jaque a pacientes renales de Lara #23Mar

Desde el mismo momento en que se decretó el distanciamiento social en Lara por la pandemia del virus Covid-19, se agudizó e hizo visible la crisis en el abastecimiento de gasolina en la entidad y se incrementaron las angustias para los pacientes con deficiencia renal y con diabetes que viven en esta zona centroccidental.

Hasta este lunes 23 de marzo, la ausencia de gasolina y el difícil acceso a ésta, ha puesto en jaque la vida de estos pacientes, cuya rutina semanal comprende trasladarse en tres días distintos hasta la unidad de diálisis para hacerse el tratamiento. Pero además, deben ir hasta la botica de la Dirección de Salud de Lara a retirar medicinas complementarias a este tratamiento.

La señora Carmen Padilla, contó a Elimpulso.com que pudo surtir el tanque de su vehículo el pasado jueves en la estación contigua al Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, después de aguantar dos horas de atropellos por parte de funcionarios de las FAES y de la Guardia Nacional, quienes custodiaban dicha estación. No obstante, asegura que muchos de sus compañeros que se dializan no han corrido con la misma suerte; “muchos pacientes de diálisis han dejado de asistir a sus tratamientos desde la semana pasada porque no tienen ni gasolina ni transporte público”, agregó.

El difícil y casi nulo acceso a la gasolina, pone en peligro a pacientes crónicos de Lara.

Citó además el caso del señor Jesús Páez, quien también es diabético y le fue amputada una pierna, por esa razón debe trasladarse en una ambulancia. Pero hace cinco días que no se realiza la diálisis porque la ambulancia privada que lo traslada no tiene gasolina y le han negado el combustible las veces que han intentado surtir. Tampoco hay una ruta o transporte público que beneficie a este y otros pacientes.

Padilla afirmó que hoy, mientras caminó hacia la unidad de diálisis donde se hace tratamiento y regresó a su casa, no vio la ruta especial para los pacientes crónicos que anunció Transbarca que realizaría; además asegura que no tienen la información detallada sobre este supuesto beneficio.

“Estamos muy preocupados, es muy dura esta situación de pandemia para nosotros, porque tampoco estamos trabajando y dependemos del día a día de nuestros ingresos” Yaniry Evies, paciente renal y diabético

Solo reciben medicinas antihipertensivas

Respecto al anuncio que hizo Carmen Meléndez el pasado sábado, el cual indicaba que los pacientes crónicos recibirían su tratamiento, Padilla indicó que se refiere solo a las medicinas antihipertensivas y agregadas, las cuales les corresponde retirar por la botica de la dirección de salud gracias a un censo que efectuaron el año pasado. En dicha botica solo hay insulina NPH y la entregan a los pacientes diabéticos con su respectivo récipe.

En relación a la insulina Lantus, una de las más costosas, reiteran los pacientes insulinodependientes que ésta no la ha distribuido el IVSS durante todo este año. Por otra parte, según expresó Yaniry Evies, paciente renal y diabético, las personas que tienen trasplante de riñón tampoco han recibido de ese organismo la medicina para no rechazar el nuevo órgano en su cuerpo, pese a las protestas que han protagonizado este año.

Tanto, enfermos renales, como diabéticos del estado Lara siguen denunciando la indiferencia por parte de las autoridades de salud de la entidad, en específico del Secretario de Salud Javier Cabrera, con quien, aseguran, tenían un enlace directo pero ya no les responde el teléfono.