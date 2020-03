Empresarios de Lara sostuvieron reunión con Carmen Meléndez #23Mar

Este lunes representantes del sector empresarial en Lara se reunieron con Carmen Meléndez para abordar el funcionamiento el sector productivo ante la contingencia generada por el COVID-19.

Elimpulso.com conversó con Giorgio Reni, presidente de Fedecámaras Lara, quien estuvo presente en la reunión, la cual calificó de “muy productiva”.

“Fue una iniciativa conjunta muy productiva. Vamos a seguir reuniéndonos de manera virtual, vamos a seguir viendo áreas de oportunidades y hablando sobre temas como el suministro de combustible y así dar prioridad a las empresas que trabajan con transporte de medicinas y alimentos”, puntualizó.

También afirmó que los empresarios requieren del apoyo de las autoridades y que estas garanticen las condiciones mínimas para el funcionamiento del sector productivo nacional, como el suministro adecuado de los servicios públicos y la flexibilización tributaria.

Por otra parte, se pronunció sobre los anuncios de Nicolás Maduro en el área económica, como el pago de los salarios por parte del Estado a trabajadores de pequeñas y medianas empresas perjudicadas por el decreto de cuarentena ante el coronavirus.

“Las medidas de Maduro de los decretos están incompletas, no se ve una posición donde el gobierno de su aporte por más que diga que van a pagar los salarios, nuestros empleados no ganan sueldo mínimo, ganan mucho más y no creemos que depositarán lo que les estamos pagando sino salario básico mensual que sabemos no es suficiente”,manifestó el representante de Fedecámaras en la entidad.

“Así no estemos laborando hasta donde podamos trataremos de cubrir las necesidades de nuestros empleados”, acotó Reni, quien señaló que actualmente el sector empresarial trabaja en un 20% de la capacidad instalada.