Cuarentena social podría afectar inteligencia emocional de los venezolanos #24Mar

La cuarentena colectiva decretada por Nicolás Maduro, como medida de prevención al contagio del coronavirus, podría generar ciertas consecuencias psicológicas que si no son manejadas adecuadamente puede ocasionar un daño en la psiquis del venezolano.

Anderson Jiménez Saavedra, Psicólogo, reveló para Elimpulso.com que entre las principales consecuencias psicológicas dadas por estar en encierro debido a la cuarentena se encuentra la irritación, frustración, ansiedad, depresión, ambivalencia emocional, distorsiones cognitivas de castatrifización, desesperanza, desorganización y aburrimiento.

El especialista indicó que los efectos psicológicos producto de la cuarentena va a depender de los recursos tanto material con desde el bienestar mental que posea la persona.

“No es lo mismo estar en cuarentena con las comodidades que la persona puede tener y sentirse bien a diferencia del que no tiene. Por otra parte, no es lo mismo estar encerrado dentro de una familia amalgamada, es decir, aquellos que son muy unidos a diferencia de aquellas familia disfuncionales. Sin embargo, la cuarentena preventiva viene a ser para el venezolano y debería interpretarse como la oportunidad de compartir en familia, de tomarse un descanso, de reflexión, pero la gran parte de la población quizá no lo ve así y es allí donde comienza la travesía psicológica debido a las creencias que tiene el ser humano en virtud de la sensación de encierro y el no está acostumbrado a estar aislado”, acotó Saavedra.

Por otro lado, indicó que se ha determinado que los venezolanos no le tiene miedo al virus, sino a la muerte y eso le genera distorsiones cognitivas que puede convertirse en un trastorno de personalidad, como el paranoico, o el obsesivo compulsivo.

Ante la situación de la cuarentena preventiva, el psicólogo indicó que es necesario que se hagan las siguientes recomendaciones:

1- Se ha demostrado que la saturación de información por redes sociales y que no son confiables, aumente al probabilidad de que usted viva en ansiedad y llegue a deprimirse. Por lo tanto, es necesario que se informe en aquellos medios confiables y erradique cualquier tipo de información inadecuada y que considere este dañándo su equilibrio mental.

2- Sostenga regularmente hábitos de higiene en sus casa, coloqué apuntadores en algunos puntos estratégicos en casa de tal manera que haga un efecto de reforzador para que su cerebro procese cada vez que lo vea sobre el hábito de higiene, un ejemplo de ello, es hacer habladores que digan: “lavarse la manos con agua y jabón” “ si vas a salir llévate el tapa bocas” “todo va a estar bien” “ soy una persona sana” ( puedes hacer más de acuerdo a lo positivo que desees para ti).

3- Formularse un horarios para organizar las cosas y así tú día no pasará en vano, si tienes niños es el momento de crear hábitos en ellos, hacerlo en forma de juego por ejemplo: vamos a jugar que ordenamos la habitación y luego hacemos pijamada.

4- Evitar hablar tanto del virus y delante de los niños menos, pero es muy importante que usted le explique de qué se trata de una forma sencilla y porque están encerrados y lo importante de los hábitos de higiene e inclusive de estudios.

5- Practique técnicas de relajación, visualización y meditación a diario aunque sea por unos minutos.

6- Escuche música alegre, vea programas divertidos, en casa y en familia reúnase para retomar aquellos tiempos donde se jugaba en familia con recursos lúdicos: dominó, ludo, bingo, entre otros.

7- Aplique la técnica del ABC, donde A es la situación dada, B son los pensamientos ante esa situación y C son las reacciones físicas y emocionales ante esos pensamientos. Copie la situación y tenga claro que A no cambia, también ante qué pensamientos tiene con esa situación dada y finalmente anote que esta sintiendo o cómo es su comportamiento. Una vez plasmado analice la forma de cambiar esos pensamientos y que beneficios traería si cambio mi forma de ver ante la situación dada.

8- Leer también es una forma de bajar la tensión emocional y así está entrando en un mundo de descubrimientos y un hábito saludable.

9- Si tiene hábitos de hacer ejercicios pues continúe haciéndolo y si no tiene hábitos es el mejor momento para hacerlo. Si profesa alguna religión puede acudir a recursos que le permitan mantener el ánimo. Leer la biblia, rezar el Rosario, orar, entre otros.

10- Finalmente tenga en cuenta que todo es un proceso y que todo proceso tiene una entrada y una salida y el producto final dependerá de ingredientes que generó durante el tiempo en que lo vivió. Buscar siempre el lado positivo de las cosas le ayuda a mantener equilibro emocional aun cuando creamos que todo está perdido.