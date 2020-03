Douglas León Natera: Es un embuste decir que hay 1.200 camas de terapia intensiva #24Mar

En una entrevista para El Nacional, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), señaló que el régimen de Nicolás Maduro miente al decir que en los hospitales del país estan en perfectas condiciones para atender la pandemia del coronavirus.

Natera indicó que los centros de salud no tienen camas en terapia intensiva, ni mucho menos agua ni jabón.

“Si llegamos a tener una virosis tan agresiva como en otros países entonces si es verdad que estaremos hablando de una mortandad de marca mayor; si tuviéramos agua y jabón en los hospitales tendríamos 50% de la patología controlada, pero eso no lo tenemos. Además los centros de salud solo cuentan con 5% de medicamentos“, indicó el galeno.

Por otra parte, el presidente de la Federación Médica Venezolana indicó que el coronaviru no tiene tratamiento y puntualizó que se ha usado la Cloroquina “porque algunos países han experimentado algún éxito, sobre todo en Estados Unidos”, pero no con el interferón no “sirve para nada”.

También señaló que no hay garantía de que los profesionales de la salud venidos de Cuba a colaborar en la emergencia en Venezuela sean realmente médicos.