Cifar: Medidas del gobierno ayudan pero son insuficientes para afrontar la emergencia

Medidas aplicadas por el gobierno ayudan, pero son insuficientes para afrontar la emergencia, asegura el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Venezolana(Cifar), Tito López, al fijar posición en torno a esta materia.

En efecto, Cifar estima que los anuncios hechos por el Ejecutivo para afrontar el estado de alarma por la presencia del Coronavirus en Venezuela son positivos, pero los considera insuficientes para el sector, si se quiere que éste continúe abasteciendo el mercado venezolano en medio de ésta emergencia que es mundial, a objeto de mantener e incrementar sus inventarios y la producción nacional de medicamentos para paliar los efectos del Covid-19.

López como presidente del sector farmacéutico en Venezuela observa con mucha preocupación, que en éstos momentos de emergencia y de recesión económica, que ya veníamos arrastrando en el país, se mantenga y no se anuncie un diferimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y una derogación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como los diferentes impuestos municipales, por lo que hace un llamado a las alcaldías a revisarlos. Explicó que existen muchas empresas del sector, sobre todo, las farmacias que están ubicadas en centros comerciales, que no están trabajando, porque a su vez los centros comerciales no están funcionando, advirtiendo que a estas se les haría imposible cumplir con los impuestos.

“Otro aspecto a considerar, dijo López, es el tema del encaje legal debe ser revisado flexibilizado ya que la Industria en estos momentos no tiene apalancamiento financiero, debido a que el crédito bancario está virtualmente desaparecido”, afirmó.

Por otro lado, se refirió al suministro de combustible y al transporte público, dos aspectos que están afectando la operatividad de las plantas ya que, muchos trabajadores manifiestan que se les hace difícil llegar a las mismas, aumentando el ausentismo laboral por este asunto. Asimismo indica que el transporte de medicinas se ve imposibilitado de surtirse de combustible en todos los estados, lo cual repercute negativamente en la distribución de medicamentos en el territorio nacional por parte de las droguerías, “es por eso que demandamos más apoyo gubernamental en estos aspectos”, señala el presidente de la Cámara .

Dijo que Cifar respalda la decisión gubernamental, de quitar los aranceles de importación para productos farmacéuticos y algunos insumos, pero que necesitan superar los escollos que afectan la producción y distribución de medicamentos a las 4750 farmacias existentes en todo el país, a lo cual se suma, el problema de la seguridad para los transportistas.

Precisó que la Industria farmacéutica está manteniendo la

producción de medicamentos e importando insumos para su fabricación por parte de las droguerías lo cual espera repercuta positivamente en la minimización de la pandemia en Venezuela.

Tito López dijo que la mejor medicina es la prevención para evitar el contagio y propagación del Covid-19, a la vez que hizo .un llamado a la población a incrementar el lavado de manos, el uso de la mascarilla y de guantes así como, a no salir de sus casas si no, es absolutamente necesario.