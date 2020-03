Perozo: Cuando termine la cuarentena el transporte público podría seguir paralizado #25Mar

En una entrevista telefónica para Elimpulso.com, el secretario general del sindicato automotor del estado Lara, Giovanny Perozo, aseguró que una vez que termine el decreto de cuarentena colectiva, medida adoptada para prevenir el coronavirus, el transporte público en la región podría seguir paralizado.

Perozo sostiene que la escasez de gasolina y gasoil sería una de las principales causas.

“Todavía no sabemos cuanto va durar esta cuarentena. No hay una fecha exacta, pero lo más preocupante es que cuando todo se normalice el transporte público podría seguir paralizado por la escasez combustible. No hay gasolina ni gasoil para surtir a nuestras pocas unidades de transporte”, enfatizó Perozo.

El representante de los transportistas en Lara puntualizó que la prohibición de la circulación de las unidades de transporte en la entidad se ha vuelto cuesta arriba debido que los conductores viven del dinero que se genera diariamente.

“Supuestamente el gobierno nos va a cancelar a los socios y dueños de unidades de transporte cuatro millones de bolívares mensuales, mientras que a los avances (personas que no tienen transporte) se les cancelará tres millones. Esto como parte de las medidas económicas que se tomaron desde caracas, pero hasta que no sea cancelado, no lo creemos”, manifestó.

Por ultimo, Perozo indicó que actualmente las únicas unidades de transportes que estan circulando son las de Transbarca.

“Las únicas unidades que estan circulando son las de Transbarca, pero se tardan en pasar entre 3 y 4 horas porque tampoco tienen una gran cantidad de flota disponible“, señaló.

