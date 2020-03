View this post on Instagram

#LaCiudadNosHabla Barquisimeto alzó su voz para instar a los guaros a que permanezcan en sus hogares en estos tiempos de cuarentena por el COVID-19, y así, contribuir para proteger a toda la población. . Aseguró que juntos se podrá superar esta situación, y que luego todos los barquisimetanos tendrán la fuerza necesaria para superar cualquier otro obstáculo, y además, podrán salir a pintar las calles con la simpatía que los caracteriza. #QuédateEnCasa . Voz: Alfonso Avendaño @alfonsotalcual Concepto y producción: José Enrique Arévalo / Luis Miguel Rodríguez Guión: José Enrique Arévalo Cámara, edición y montaje: Luis Miguel Rodríguez . #Regionales #Ciudad #Calle #Cuarentena #coronavirus #covid-19 #virus #viral #ElImpulso #Noticias #Información #Venezuela #Lara #Barquisimeto #Regionales #News #29Mar