VIDEO Tecnología, juegos y series: Los aliados de los barquisimetanos en la cuarentena #31Mar

View this post on Instagram

Las consecuencias que está generando la pandemia del nuevo coronavirus a nivel mundial son realmente alarmantes, por ende, para detener la propagación del COVID-19 es necesario que exista un aislamiento social, sin embargo, mantener la cuarentena por un lapso prolongado, no es tarea sencilla. . Los venezolanos están acostumbrados a tener un ritmo de vida bastante activo y dinámico, saliendo todos los días a trabajar, estudiar, hacer diligencia o algún tipo de deporte. Por ende, tener que mantenerse en casa, hace que su estilo de vida deba cambiar bruscamente. . Por esta razón, los venezolanos buscan las formas de entretenerse y pasar tiempo de calidad estando en su hogar. Luego de una consulta del equipo periodístico de Elimpulso.com, se pudo conocer cuáles son las actividades predilectas de los barquisimetanos durante estos días de cuarentena social. . A pesar de las fallas en la conexión a Internet que existe en el país, los barquisimetanos invierten gran parte de su tiempo revisando las redes sociales en todas sus plataformas, pero también, viendo series y videos musicales. . Estar en la casa significa tener más tiempo para compartir con las personas que allí habitan, por ende, disfrutar de los juegos de mesa es una de las opciones predilectas para entretenerse que tienen las familias barquisimetanas. Mientras que hay otras que han apelado al recuerdo, y comparten viendo álbumes de fotos de aquellos momentos que llevan grabado en sus memorias. . También se pudo conocer que las personas que tienen como costumbre realizar actividades físicas, han comenzado a hacer rutinas de ejercicios y entrenamientos en su hogar, lo que les sirve para entretenerse y mantenerse activos físicamente. . Por otra parte, hay quienes prefieren leer, u otros que aprovechan el tiempo para potenciar sus actividades artísticas como lo son la pintura o el dibujo. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Videos: José Enrique Arévalo / Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Casa #actividades #Juegos #cuarentena #Diversión #coronavirs #COVID19 #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #31Mar