Protagonista de El Hoyo bajó 12 kilos durante la grabación de la película #1Abr

Durante la cuarentena social, las personas han aprovechado su tiempo para disfrutar de diferentes series y películas vía Internet. Una de las que ha tomado mayor protagonismo en las últimas semanas es “El Hoyo”, película que generó un gran impacto en la audiencia.

Esta película que es dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia trata sobre una peculiar prisión que está elaborada de manera vertical, y en ella, se centra en la historia de Goreng, personaje interpretado por Iván massagué.

Debido a que uno de los focos más importantes de la película es la falta de comida para los presos, el protagonista del film contó que tuvo que exigirse físicamente para interpretar el personaje, por lo que bajó 12 kilos durante las seis semanas del rodaje.

“Hubo momentos muy complicados. Cuando todo el mundo se iba a comer un bocadillo, yo me bebía una manzanilla. Tenía dos o tres momentos al día de crisis en los que sentía que me venía el monstruo del hambre. Sabía que duraba unos veinte minutos y, si me pillaba rodando, intentaba aprovecharlo y se lo incorporaba al personaje“, contó.

Explicó que el cambio físico se puede evidenciar desde el inicio al fin de la película, y que aunque para muchos es una situación que pasa desapercibida, para él fue “muy significativo”.