Muere bebé de un año en Carora por falta de gasolina para trasladarlo al hospital

No lo mató el coronavirus sino la imposibilidad de trasladarlo a un centro de salud por el desabastecimiento de combustible.

Esta realidad en Lara cobró la vida de un niño de apenas un añito, cuyos familiares pasaron desde este jueves veinticuatro angustiantes horas en la búsqueda de alguien que los trasladada hasta el Hospital Pastor Oropeza de Carora desde el poblado Puricaure, Parroquia Las Mercedes, distante a media hora del primer centro asistencial de salud. El niño presentaba problemas estomacales y se encontraba muy débil.

Finalmente, y al no encontrar un vehículo particular disponible por falta de gasolina, continuaron solicitando ayuda.

Fueron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana quienes en una camioneta Jeep le prestaron auxilio a familiares y trasladaron al niño hasta la emergencia pediátrica del referido hospital.

Sin embargo, debido al obstáculo el traslado que debió ser de inmediato se tardó veinticuatro horas lo que complicó el estado de salud del infante quien ingresó sin signos vitales y presentando un aparentemente cuadro de deshidratación.

Bomberos sin gasolina

Caroreños se mantienen rezando, no precisamente por el contagio del Covid-19, sino para que en la ciudad y el resto del municipio no ocurra ningún accidente de tránsito, incendio u otra incidencia que amerite la intervención del Cuerpo de Bomberos, ya que los vehículos de esta institución no tienen gasolina.

Tanto la ambulancia para traslados hasta el hospital de pacientes en la ciudad o de las carreteras por accidentes viales, como las unidades de rescaten se mantienen sin gasolina, pese ser un organismo prioritario las veinticuatro horas.