VIDEO Alcalde del municipio Maneiro en Nueva Esparta, confirma que dio positivo al Covid-19

El primer funcionario de alto rango que da positivo al Covid-19 en Venezuela es el alcalde del municipio Maneiro, en Nueva Esparta. Morel David Rodríguez, informó su situación de salud tras recibir las pruebas que lo incluyen en las estadísticas nacionales.

A través de un video difundido en redes sociales, Rodríguez señaló que ha tomado las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Por tanto, agradeció las atenciones de la Dirección de Salud al tiempo que pidió la intervención de la Virgen del Valle en su sanación.

A continuación el comunicado oficial emitido por el alcalde de Maneiro, Morel David Rodríguez.

Es mi deber y responsabilidad comunicar, como Alcalde del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, que acabo de recibir el resultado de los exámenes del Ministerio de Salud, proveniente la de la ciudad de Caracas, los cuales indican que he dado positivo en la prueba para COVID-19, y aunque hasta el momento, mi condición me coloca en el rango de los asintomáticos, estoy siguiendo todos los protocolos establecidos, y me mantengo en cuarentena desde el pasado 16 de marzo.

A la espera del resultado de los exámenes, lo único que recibí de todos ustedes han sido bendiciones y los mejores deseos porque que me mejore pronto. Sus buenos augurios son los que me entusiasman para seguir adelante y vencer el VIRUS.

Desde el primer día que asumí mis funciones como Alcalde de Maneiro, sabía que el camino estaba lleno de dificultades. Las asumí con ética y responsabilidad, y este momento no constituye ninguna excepción. Del mismo modo asumo los protocolos oficiales en la lucha contra esta epidemia que ha paralizado al mundo.

Quiero agradecer a todo el personal de la Coordinación de Salud de la Alcaldía de Maneiro, al Sistema Regional de Salud, y al Ministerio de Salud, por el magnífico trabajo que están realizando en la contención, mitigación y prevención del virus, así como a todos los funcionarios públicos y colaboradores, por ayudarnos a salvar vidas.

En esta oportunidad me tocó formar parte de la población infectada, pero con la bendición de dios y la oraciones de todos ustedes, con seguridad formaré parte de la estadísticas de las personas recuperadas.

Gracias, Maneiro, gracias Nueva Esparta, y ciudadanos de muchas partes de Venezuela, por su mensaje y muestras de afecto. Acatemos todos las normas de prevención y protección emanadas de los expertos internacionales y las autoridades, en esta lucha que es de toda la especie humana. Los quiero mucho, y seguiremos trabajando juntos por lograr superar con éxito esta pandemia.

Mi compromiso continúa intacto. Dios proteja a sus familias. Venezuela nos necesita a todos.