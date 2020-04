RETACITOS #5Abr

El plan para constituir en Venezuela un Gobierno de Emergencia Nacional, propuesto por el Departamento de Estado de USA, con la finalidad de que se pueda hacer frente en mejores condiciones al Covid-19 de antemano se sabía que no sería del agrado del inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, que de entrada en la persona del canciller dijo que no aceptaría esta proposición porque se trataba de una nueva acción injerencista en los asuntos internos de Venezuela, que tenemos que resolverlos sin ninguna clase de tutelaje. Sin embargo, la mayoría de los países que le han brindado su respaldo a Guaidó apoyaron la propuesta sin ningún tipo de reservas, por cuanto estiman que le están dando una nueva oportunidad al régimen para que se aparte, y permita crear las condiciones para que se encuentren las vías que conduzcan a unas elecciones presidenciales y parlamentarias, libres, transparentes, con apoyo de observadores internacionales, con un REP depurado, para que los venezolanos vayan a un proceso que les permita escoger un gobierno democrático, participativo, integrado por los mejores, para sacar al país de la profunda crisis que ha estado viviendo en los últimos 20 años y ante una situación que se complica con la presencia de la pandemia, cuando según los entendidos somos el país más vulnerable en el mundo en este momento, para resolver esta papeleta. La pelota está en este momento del lado del régimen, ojalá se imponga la sensatez, dejen a un lado el autoritarismo, evitando que la sangre llegue al río, es lo que todos esperamos.

*****

Ya algunas organizaciones lo habían advertido, luego de los últimos anuncios de los organismos de Justicia norteamericanos, en contra de varios de los altos jerarcas del proceso, es más necesaria que nunca la unidad de las organizaciones de la unidad democrática, porque ya se comienza a sentir que el régimen viene con todo, en contra de los líderes opositores, de sus familiares, de los medios de comunicación, de los periodistas y de todos aquellas voces disidentes que se atrevan a cuestionar sus actuaciones, ya se hizo notorio y comunicacional las actuaciones de los violentos, marcando las casas de los parlamentarios en el interior del país y las amenazas abiertas, el acoso de los cuerpos de seguridad. La semana pasada recordamos el caso del periodista Darwinson Rojas preso por publicar unos twitter, a quien acusan del presunto delito de instigación al odio, liberado el jueves pasado; mientras que esta semana, quien se sacó la lotería fue el dirigente del movimiento Vino Tinto, abogado Henderson Alvarado, quien de acuerdo con el video que circuló por las redes fue presuntamente golpeado brutalmente en su centro de reclusión (el 121), donde fue llevado después dizque que intentó grabar con su teléfono, los abusos de los funcionarios, anunciando el diputado Guillermo Palacios, que en torno a este caso solicitará a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, abrir una investigación, recordando que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y tarde o temprano son castigados. Nos dijeron que el miércoles 1° de abril, había sido liberado, bajo régimen de presentación, pero el abuso se cometió, eso no tiene vuelta atrás.

*****

Severas contradicciones se observan en el manejo de la espúrea Asamblea Nacional de Claparra, ya que mientras que por una parte, se filtra la información que indica que el jefecito ordenó la defenestración de más de 650 trabajadores administrativos de esa dependencia, dos días después aparece el Sindicato de trabajadores de la institucón, negando la especie y señalando que solamente se está solicitando que quienes aparecen cobrando en la nomina como empleados de la AN acudan a sus centros de trabajo a hacer acto de presencia, lo que pareciera dejar al descubierto que hay mucha gente cobrando como empleados del Parlamento, pero sin trabajar, ya que solamente son militantes de los partidos del estatus, lo cual por supuesto no es nuevo, sino que forma parte del tradicional clientelismo que utilizan estas organizaciones. Lo más inquietante es que la orden de Claparra no es con la intención de hacer una depuración de la nomina, y lograr reducir de esta manera los gastos en exceso de la AN, sino que estos cargos que dejaran de ocupar los militantes de AD, VP, PJ, UNT y la R alreves, ahora los ocuparan integrantes del PSUV, los Colectivos y los integrantes de Polo Patriotico. El mandamas del sindicato admite, sin embargo, que ciertamente un pequeño grupo de trabajadores decidieron irse de la AN y mantener su apoyo a Guaidó, con lo cual virtualmente reconoce lo que hemos expuesto.

*****

Definitivamente entre la dirigencia que participa en la política en las distintas organizaciones partidistas que hacen vida en el país, aparecen algunos especímenes que no se sabe cómo y de que artimañas se han valido para escalar posiciones y los vemos aparecer de la noche a la mañana con posiciones de dirigencia, sin haber quemado etapas y además, evidenciando que no tienen burdel en ese mundo con las metidas de pie, cada vez más recurrentes, sin cuidarse, de allí que siguen tropezando con la misma piedra. Eso le acaba de pasar a Che Goyo, quien después que el Porky lo dejó desnudo en el medio del patio, con pruebas en la mano, que ahora están en poder del Poeta conductor del programa, se dedicó a estar amenazando, a enviar cartas a través de personas interpuestas, ya que no tiene el valor de hacerlo directamente, porque además sabe que no es fácil que alguien pretenda hacer creer que se abuso de nuestra buena fe, cuando tenemos el cuero endurecido ya que son cerca de 50 años echando y llevando palos en esta sección, así que por querer ser más papista que el Papa, nuevamente sacaron el programa al aire, con anuncios previos, de manera que quien no lo había visto, ahora si lo miró y también se enteró de la clase de personaje que se esconde tras su apariencia de yo no fui. Por eso siempre le recomiendo a los amigos, no te pongas a aclarar que enturbias más las cosas.

*****

Aseguran que algunas organizaciones políticas de la región, a pesar de la cuarentena impuesta por el régimen ante la llegada del Covid-19, ya se están preparando para unas eventuales elecciones, entre ellos se menciona el caso de UNT, en donde su dirigencia piensa que en estos momentos se impone estar como dice el lema de los boys scout, “siempre listos”, de tal manera que hasta una sala situacional han montado, para evaluar la evolución de cuanto está aconteciendo y definir las líneas estratégicas, y mirar las probables maquetas de candidatos a los cuerpos de elección popular, de manera de seleccionar a los mejores, con credenciales y experiencia reconocida. Asimismo, evaluar a las demás organizaciones políticas y poner sobre la balanza las posibles alianzas que se pudieran concertar en función de resultados justos y equitativos para las partes. De tal manera que estamos observando cómo mano Lencho anda en la jugada, consciente que lo que se avecina no va a ser fácil, que seguramente habrá que proponer la realización de primarias, ya que se ha demostrado que es la mejor manera para la escogencia de candidatos, ya que el tiempo de las escogencias a dedo por parte de los cogollos, es lo que ha contribuido al desprestigio de los partidos políticos, así que amanecerá y veremos.

*****

Resulta insólito que mientras a los venezolanos, en las diversas regiones del territorio nacional, y donde el estado Lara es uno de los más evidentes ejemplos, se nos condena a pasar horas y más horas en una cola para surtir de gasolina a nuestros vehículos; el régimen a través de sus más conspicuos voceros anuncia a los transportistas y a la ciudadanía en general que “no hay gasolina en el país”, que la poca que existe se estará utilizando, para los vehículos de los sectores declarados como prioritarios durante la cuarentena por el Coronavirus, léase personal de salud, transporte de alimentos y los cuerpos de seguridad. Esto no lo entienden quienes, en el ámbito internacional, han escuchado siempre que en nuestro subsuelo existen las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Pero es el caso que mientras se la aplican a los venezolanos, por las redes sociales circulan fotografías y videos, que muestran por lo menos a cuatro cargueros de gran calado, llenando sus tanques de combustible para ser trasladados a la isla antillana; es decir, en otras palabras, la poca gasolina que están produciendo nuestras refinerías que están operando, según los entendidos entre un 10% y un 13% de su capacidad instalada, se la está regalando el régimen a los cubiches, sin que nadie se atreva a protestar y a exigir que se atienda primero a los de la casa, y si acaso sobra, le damos a los demás, que es el deber ser; sin embargo, nos seguimos calando nuestras colas para echar gasolina, como si nada estuviese pasando.

*****

Y siguiente con el tema, la grave crisis que vivimos en el mundo entero por efectos de la pandemia ha permitido sacar lo bueno, considerado y solidario de los seres humanos, pero también la avaricia, especulación y desnaturalización y lo miserables que son otros. Es así como se observa y se constata que en algunas de las pocas estaciones de servicio donde llega el escaso combustible, unos cuantos vivos criollos, están cobrando en dólares para poder surtir, y el ciudadano de a pie, que no cobra en divisas ni recibe remesas, le salen raíces en la cola o se muere allí de viejo. Lo más preocupante es que es un secreto a voces que al parecer algunos funcionarios en conchupancia con bomberos, vejan y atropellan a quienes no tienen verdes para pagar y no los atienden a pesar de hacer largas colas de vehículos. Todo el mundo sabe que no hay gasolina en el país, pero este tipo de abuso y especulación hay que ponerle un parao de alguna manera. Lo que viene ocurriendo en las gasolineras no es nuevo, es una manipulación de vieja data, por lo que se impone, si es que se quiere acabar con tanta vagabundería, que se ordene un operativo de inteligencia y se proceda al establecimiento de responsabilidades y a la detención de tanto desadaptado que no le importa sino meterse unos reales de manera fácil en el bolsillo y de esta manera desangra y agrava la situación social y económica del país.

*****

Dura y difícil la situación que afrontan muchos connacionales que salieron a buscar trabajo, calidad de vida superior y un mejor futuro fuera de nuestras fronteras, pero que lamentablemente hoy se ven obligados a gastar sus pocos ahorros para subsistir ante la cuarentena mundial. Por cierto, resulto muy triste y dolorosa la noticia del fallecimiento de la doctora Lill Montes, ex directora del hospital AMP. La joven, simpática profesional fue a ejercer en Ecuador y resultó contaminada por el coronavirus. Su prematura partida deja tristeza, pesar y melancolía en el gremio médicos larenses. Muchos con un nudo en la garganta comentaban que sí el país no estuviera en tan mala situación, muchos profesionales no se viesen forzados a emigrar y otros no habrían partido al lugar sin regreso. Asimismo, ya hemos tenido información de muchos amigos que se han quedado sin trabajo debido al Covid -19, mientras que los economistas pronostican que las remesas se van a reducir este años por lo menos en un 50% o 60%, lo que va a incidir directamente en aquellas familias venezolanas que se venían defendiendo con los 30, 40 ó 50 dólares que recibían y que les permitían sobrevivir, recursos que ahora se han esfumado. El economista Francisco Rodríguez está proponiendo al Presidente Guaidó, un plan de ayuda para estos connacionales en el exterior que están siendo afectados por el impacto de la pandemia, pagándoles una determinada cantidad de dólares para que subsistan, señalando que hay recursos disponibles por más de US$ 12.000 millones que han sido recuperados y que en el plan propuesto se erogarían alrededor de 300 millones. Esto debería considerarse seriamente.

*****

Siempre hemos expresado que cuando en esta sección formulamos alguna crítica, refiriéndonos específicamente a algún servicio, el comentario solamente tiene como objetivo, que se resuelvan los problemas, que de enderecen los entuertos, para que las cosas funcionen bien. En este sentido, queremos hacer un reconocimiento al Gobierno regional, ya que hemos recibido información de los usuarios del sistema de transporte que opera en la ciudad, donde revelan que se han tomado algunas previsiones, impidiendo que en las unidades haya pasajeros de pie, exceso de pasajeros en las unidades, e incluso han señalado la actuación de efectivos policiales deteniendo a las unidades autobuseras para obligarlas respetar las nuevas instrucciones. La semana pasada alertamos en esta sección del grave riesgo que corrían los pasajeros de esas unidades, cuando llevaban exceso de personas, hacinados, sin aire acondicionado, lo que obligaba a muchos de ellos a desprenderse de las mascarillas, convirtiéndose de esta manera en potenciales factores de propagación del Covid-19, en caso que hubiese alguien contaminado en la unidad, por estas razones, el agradecimiento de los usuarios a Carmelina o a quien dio la orden de impedir que continuaran cargando a la gente amontonados como animales en los autobuses de transguiso.

*****

Denuncian los vecinos que en días pasado un grupo del funcionarios de unos de los cuerpos de seguridad del Estado, “visito” la cooperativa Kennedy en Bararida y al parecer en tono de pocos amigos y abusando del poder que les da el uniforme y las armas que portan, les advirtieron que no podían permitir colas ni vender luego de mediodía. Esta actuación pone de manifiesto el craso desconocimiento que tienen los funcionarios del nivel de organización, experiencia y el trabajo social que hace el sistema cooperativista, a diferentes escalas en todo el territorio nacional, en donde se han convertido en factores fundamentales de apoyo y de ayuda para mejorar la alimentación de la familia venezolana, por lo que se han ganado el respeto y la consideración de quienes se benefician de sus actividades. Si supieran el valor que tiene el movimiento cooperativista, quienes dirigen estos cuerpos de seguridad, les tendrían un mínimo respeto y reconocimiento, como instituciones de autogestión por excelencia y sin fines de lucro, que son verdaderos ejemplos a seguir por quienes desean tener un país de inclusión, sin diferencias, donde quepamos todos y donde retorna la armonía que ha desaparecido en la Venezuela de hoy.

*****

Una situación verdaderamente difícil se estaría viviendo en el hospital Pastor Oropeza de Carora, según comentan los usuarios, ya que al parecer casi no hay médicos. Esto genera una situación terrible cuando estamos en medio de una pandemia, muchos galenos renunciaron debido a las precarias condiciones laborales en las cuales estaban ejerciendo sus funciones, trabajando con las uñas, sin insumos, sin medicinas, con los equipos deteriorados o sin funcionar; otros se fueron a otras latitudes en busca de una mejor calidad de vida, ya que por fortuna los médicos venezolanos son recibidos con los brazos abiertos en cualquier país al que lleguen por su excelente preparación; de tal manera que los pocos que han quedado no pueden cumplir a cabalidad con sus obligaciones debido a la falta de gasolina, lo que les impide utilizar sus vehículos para llegar a sus centros de trabajo y otros, porque no hay servicio de transporte, es decir que si los pela el chingo, no los pela el sin nariz. La verdad que no hay derecho a que este tipo de situaciones se estén viviendo en un país con tantas riquezas como nuestra querida Venezuela.

*****

Pero la realidad se impone y ello viene al caso porque esta semana que termina, en la población de Siquisique, municipio Urdaneta se vivió una situación insólita, al parecer según denuncian los testigos, por la actitud de algunos personajes indolentes, sin sentimientos y sin ningún criterio de lo que significa un hogar, una familia. Revelan que a una joven de la región embarazada, entró en trabajo de parto y se le presentaron complicaciones a la hora de tener a su hijo, si bien las medidas de restricción son para proteger la vida de las personas, en este caso supuestamente se le negó la gasolina para ser trasladada a otro centro de salud donde pudieran ayudarla a resolver las complicaciones y entre tanto lamentablemente el neonato murió, y aun cuando consideramos que sería irresponsable señalar culpables, lo cierto es que al parecer por la intransigencia de unos funcionarios, en medio de esta pandemia, cuando lo que se impone es el apoyo, la cooperación, la ayuda, sobre todo cuando se trata de salvar una vida; en Barquisimeto a un médico que debía asistir a su sesión de diálisis, presuntamente también le negaron el combustible y falleció y el viernes un menorcito de un año no pudo ser trasladado desde Puricaure al hospital Pastor Oropeza, tras esperar 24 horas, ingresando sin signos vitales. Estos casos deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias, y en caso de que se establezcan responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes para que este tipo de actuaciones no se repitan.

*****

Aún cuando el régimen ha pretendido restarle importancia, y hasta ha expresado satisfacción por el anuncio de los Estados Unidos de intensificar las acciones en contra del narcotráfico, movilizando sus tropas hacia las zonas donde este flagelo tiene mayor incidencia, lo cierto es que de acuerdo con las versiones que circulan por las redes, en el alto gobierno hay mucha preocupación, se han declarado en emergencia, las reuniones en la Sala Situacional se mantienen en forma permanente, no solamente como consecuencia del Covid-19, sino por lo que significa que ya se haya anunciado oficialmente la movilización de la coalición de las fuerzas que representan los 22 países que forman parte del Comando Sur, hacia occidente con la finalidad de contrarrestar el accionar del tráfico internacional de estupefacientes, aprovechándose de la gran vulnerabilidad que se ha generado por la pandemia. De nuevo el país pide que se imponga la sensatez, que se dejen a un lado los intereses personales y se encuentren las vías para una solución pacífica, es el clamor de quienes sueñan con un mañana diferente, con un futuro donde se restituya la institucionalidad y se recuperen las libertades.

Juan Bautista Salas