Diputado Sucre: Solo con un gobierno de Emergencia Nacional se impulsará el país y se luchara contra el Covid-19

El 88% de los venezolanos no esta en condiciones de hacer frente a la pandemia, asegura el diputado Francisco Sucre, quien afirma que la conformación de un gobierno de Emergencia Nacional es la única forma de acceder al financiamiento internacional tan necesario para comenzar a reconstruir económicamente a Venezuela.

“Venezuela no puede y no está biológicamente condenada al fracaso como pretenden hacerlo ver, quienes hoy están ilegítimamente usurpando el poder en Venezuela, el salario del venezolano, triturado, evaporado por las erradas e irresponsables políticas económicas, el 88 % de los venezolanos no tiene como poder afrontar la posibilidad de mantenerse en cuarentena, tiene que salir a buscar alimentos, medicinas; frente a esto el presidente Juan Guaidó ha propuesto la creación de un gobierno de Emergencia Nacional, propuesta que ha sido respaldada hoy por 45 países del mundo, para poder de esta manera acceder de esta manera al financiamiento internacional, tan necesario para comenzar a reconstruir nuestro económicamente a nuestro país y poder enfrentar con éxito lo que nos impone esta pandemia”, afirmó.

El pronunciamiento del legislador se produjo, al fijar posición en torno a las grandes expectativas que se han creado en cuanto al Gobierno de Emergencia Nacional propuesto por Estados Unidos, rechazado de plano por el régimen.